'Geen Guantánamo Bay in Europa'

De Europese Commissie vraagt de eigen waarden en principes niet op het spel te zetten in het migratiedebat: geen Guantánamo Bay dus.

Europees commissaris voor Migratie, Dimitris Avramopoulos, riep de Europese leiders donderdag op de 'Europese spirit' niet uit het oog te verliezen in het moeilijke Europese migratiedebat. Over precies een week moeten de EU-leiders op de Europese top in Brussel oplossingen aanreiken om uit de impasse te geraken.

De oproep van Avramopoulos kwam er vlak voor een ontmoeting van de Oost-Europese hardliners, Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije met Oostenrijk over het migratieprobleem.

Onduidelijkheid over asielcentra in Noord-Afrika

Het Europees debat spitst zich toe op de vraag of er asielcentra moeten komen aan de kust van Noord-Afrika waar onder toezicht van de VN rechtmatige asielzoekers worden gescheiden van economische migranten. Iedereen lijkt een andere lezing van dat plan te geven, dat EU-Raadsvoorzitter Donald Tusk neerpende in uitgelekte ontwerpconclusies voor de top van volgende week.

Conte: 'EU-tekst weer van tafel' De ontwerptekst van Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk over migratie verdwijnt weer van tafel. Dat stelde de Italiaanse premier, Giuseppe Conte, donderdag op Facebook. Conte kreeg naar eigen zeggen in de loop van de dag een telefoontje van Angela Merkel. De Duitse bondskanselier zou de Italiaan opgebeld hebben omdat ze bezorgd was dat die de Europese minitop van zondag in Brussel zou boycotten. 'Ik heb haar duidelijk gemaakt dat het voor mij onaanvaardbaar is deel te nemen aan een top als de slottekst nu al klaar ligt', verduidelijkte Conte. Volgens de Italiaanse premier verzekerde Merkel hem daarop dat sprake was van een 'misverstand'. 'De EU-tekst die woensdag verspreid is, is alweer van tafel', zou Merkel verklaard hebben. Conte besloot dit weekend toch naar Brussel af te reizen nadat de Duitse kanselier hem verzekerd had dat de Italiaanse voorstellen rond migratie besproken zullen worden. 'Aan het eind van de minitop komt er geen slottekst, enkel een samenvatting van de besproken thema's waarover we op de Europese top op 28 en 29 juni kunnen voortpraten.'

Voor onder meer de regeringspartij N-VA gaat het om pushbacks en het weren van alle illegale migranten. Voor de Europese Commissie gaat het om een concept dat nog nader moet worden uitgewerkt, in samenwerking met de landen in Noord-Afrika.

'Geen enkel Afrikaans land heeft al interesse laten blijken in het voorstel van Tusk voor dergelijke migratiecentra, beklemtoont Avramopoulos. Momenteel zijn er enkel aftastende gesprekken met de VN-vluchtelingencoördinator UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) over hoe die centra of asielplatformen kunnen worden opgezet.

De Commissie benadrukt ook dat de migranten moeten worden behandeld met 'de waardigheid die ze verdienen'. 'We moeten de internationale regels respecteren en onder geen beding terugkomen op onze eigen principes en normen inzake mensenrechten', aldus Avramopoulos.

Echte detentiecentra in de Balkanlanden of in Noord-Afrika kunnen niet. 'Een Guantánamo Bay in Europa is tegen onze waarden. Dat kan niet.'

Aankomsten dalen; terugkeer stokt

Avramopoulos benadrukt dat een brede Europese aanpak van alle aspecten van de crisis noodzakelijk is en dat de Europese leiders een 'historische verantwoordelijkheid' hebben. Eenzijdige stappen dreigen niet alleen de vooruitgang die de voorbije drie jaar is geboekt onder meer in het versterken van de buitengrenzen in gevaar te brengen, maar ook het hele Europese project, waarschuwde hij.

Vooral de Schengenzone van vrij verkeer dreigt te sneuvelen, met economische gevolgen voor Europa. 'Kan u zich een Europa met gesloten grenzen voorstellen?', vroeg Avramopoulos.

Cijfers van de Commissie tonen aan dat de crisis in de eerste plaats een politieke crisis is. De aankomsten over zee van migranten zitten sinds vorig jaar op een lager niveau dan voor de crisis van 2015. In 2014 kwamen 229.000 migranten via een van de drie grote routes over de Middellandse zee naar Europa. In 2015 waren er dat meer dan 1 miljoen. Vorig jaar viel het aantal migranten terug op bijna 185.000. Dit jaar kwamen er al een goede 50.000 aan.

Het probleem is dus: welke maatregelen nemen om die politieke impasse te doorbreken. Avramopoulos belooft de Europese grenswacht Frontex om te vormen tot een echte grenspolitie. Het asielagentschap Easo, dat Italië en Griekenland helpt bij het registreren van asielzoekers en het doorlopen van de asielprocedure, moet eveneens versterkt worden en meer autoriteit krijgen.

Tegelijk spelt Avramopoulos de lidstaten de les. De effectieve terugkeer van afgewezen asielzoekers stokt. In 2016 werd 45,8 procent van die afgewezen asielzoekers teruggestuurd. In 2017 was dat slechts 36,6 procent. Nochtans kan Frontex lidstaten helpen bij dergelijke terugkeeroperaties.

Veel landen hebben ook te weinig detentiecentra om uitgeprocedeerde asielzoekers onder te brengen in afwachting van hun uitwijzing. Met als gevolg dat veel asielzoekers van de radar verdwijnen.

Meer geld voor Afrika en Turkijedeal

Om de grondoorzaken van migratie in Afrika aan te pakken is veel geld nodig. De EU-leiders beloofden drie jaar geleden een trustfonds voor Afrika met bijna 3 miljard dollar. Maar er zit een gat van 1,2 miljard euro in de pot. De EU-landen moeten daarom snel de portemonnee opentrekken voor een extra 500 miljoen euro.

Kan u zich een Europa met gesloten grenzen indenken? Dimitris Avramopoulos Europees commissaris voor Migratie

Ook voor de beloofde schijf van 3 miljard euro voor de opvang van vluchtelingen in Turkije loopt het geld nauwelijks binnen. Dat Europa zich niet houdt aan de beloften die samenhingen met de Turkijedeal, kan andere landen in de regio afschrikken om gelijkaardige afspraken te maken met Europa.

Het is ook hoog tijd dat de beloofde tweede schijf van 3 miljard euro voor hulp aan Syrische vluchtelingen in Turkije er komt. Avramopoulos wil dat de lidstaten zich ertoe engageren meer afgewezen asielzoekers terug te sturen.

Quota voor migranten

Avramopoulos hoopt dat er nog dit jaar een akkoord kan gevonden worden over een wetgevend pakket dat de asielregels in Europa harmoniseert. Over vijf van de zeven wetten is al een akkoord, maar de discussie loopt vast op de hervorming van de Dublinregels, die bepalen welk land verantwoordelijk is voor een asielaanvraag, en vooral over de vraag of er verplichte quota komen voor opname van migranten bij een nieuwe crisis.