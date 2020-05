Geen enkele coronadode meer in Zweden

Voor het eerst sinds maart is er in Zweden op 24 uur tijd niemand overleden als gevolg van het coronavirus.

Dat hebben de Zweedse autoriteiten zondag bekendgemaakt. Volgens officiƫle cijfers zijn sinds 11 maart bijna 4.400 mensen omgekomen als gevolg van de pandemie in het Scandinavische land.

Ongeveer 37.500 mensen raakten besmet. Dat relatief hoge aantal is vooral terug te voeren tot besmettingen in rust- en zorgtehuizen in en rond de hoofdstad Stockholm.