Geen sorry voor foute video von der Leyen

De video riep in de Brusselse Europese bubbel onmiddellijk massa's vragen en kritiek op. Commissieleden zijn gebonden door een gedragscode. Die bepaalt dat eurocommissarissen 'zich onthouden van publieke verklaringen of interventies ten behoeve van een politieke partij waar ze deel van uitmaken'. De enige uitzondering op die regel geldt als de betrokken commissaris zelf deelneemt aan verkiezingen. In dat geval moet hij tijdelijk zijn activiteiten als Commissielid op een laag pitje zetten.

In de video komt von der Leyen in beeld als Europees Commissievoorzitster. Haar boodschap is gefilmd in de Berlaymont, het gebouw van de Commissie waar ze niet alleen werkt maar ook woont. Volgens de Commissiewoordvoerder was het 'een fout' dat de Berlaymont en de functie van von der Leyen werden getoond. De Duitse Commissievoorzitster sprak 'in eigen naam'. De Commissie weigert zich evenwel te verontschuldigen voor het amalgaam dat in de video gecreëerd werd en ziet geen risico's voor de geloofwaardigheid van von der Leyen.