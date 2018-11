'Geheime Brexit-deal over Ierse grens'

Theresa May en de EU zouden met een akkoord over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland een van de grote obstakels in de brexit-onderhandelingen hebben weggewerkt.

Er is volgens de Sunday Times een akkoord gesloten waarin staat dat Groot-Brittannië na de brexit onderdeel blijft van de douane-unie. Daarmee zou de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijven en zou een van de grootste obstakels in de brexit-onderhandelingen worden weggenomen.

The Sunday Times baseert zich op bronnen rond de regering. Een woordvoerder van de Britse premier May doet het bericht evenwel af als 'speculatie'. Volgens hem zijn de onderhandelingen nog gaande. Wel werd bekend dat het Britse kabinet komende dinsdag bijeen komt voor overleg.

Het Britse vertrek uit de EU moet op 29 maart 2019 zijn afgerond, maar de Ierse grens vormt al enige tijd een struikelblok bij de besprekingen. Londen en Brussel willen allebei voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt. Maar ze verschillen van mening over de manier waarop dat geregeld moet worden. Zo wil niemand dat er opnieuw grenscontroles ontstaan aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, maar die wens staat haaks op het Britse vertrek uit de douane-unie.

'Veel verder gevorderd'

In het akkoord zouden ook details staan over een handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. Dat akkoord zou vergelijkbaar zijn met het CETA-handelsakkoord dat de EU en Canada vorig jaar afsloten. De overeenkomst zal een uitstapclausule bevatten, waardoor premier Theresa May sceptici binnen haar partij voor zich zou kunnen winnen. De voorbereidingen voor een definitieve overeenkomst zijn 'veel verder gevorderd dan eerder onthuld', aldus de krant.

Op vrijdag hoopt May voldoende vooruitgang te hebben geboekt om de EU ervan te overtuigen om een speciale brexit-top tussen de partijen te organiseren.

Oproep CEO's

Dit weekend verscheen in de Sunday Times bovendien een oproep van 50 Britse CEO's die genoeg hebben van het Brexit-circus en vrezen dat de handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie - zoals het er nu uitziet - niet vlot zullen verlopen. Bij de CEO's die de oproep hebben ondertekend zitten onder meer James Daunt, de CEO van de boekenketen Waterstones, en Justin King, de voormalige CEO van de distributiegroep Sainsbury's.