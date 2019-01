Geheime stemming voor transparant EU-parlement

Leidinggevende Europarlementsleden moeten voortaan transparant zijn over hun omgang met lobbyisten. De beslissing over de nieuwe gedragsregels kwam er... na een geheime stemming.

Het Europees Parlement, bijeen voor een minisessie in Brussel, daverde donderdagmiddag op zijn grondvesten. Voor het eerst sinds 2005 werd er een geheime stemming georganiseerd in het halfrond. Toen ging het om de start van de toetredingsgesprekken met Turkije. Nu stonden de interne werkregels van het halfrond op het menu.

Open boek over agenda

Voortaan zullen parlementsleden die een wetgevend dossier onder de hoede hebben als (co)rapporteur of een parlementaire commissie leiden, inzage moeten geven in hun agenda en dus ook contacten met lobbygroepen. 'Gewone' parlementsleden wordt gevraagd, maar niet verplicht, om omgang met lobbyisten te registreren.

De leden van de Europese Commissie zijn vandaag al verplicht een register bij te houden van alle ontmoetingen met lobbyisten. Maar europarlementsleden moesten tot nog toe geen openheid verlenen over wie ze zien en spreken. Daar komt nu dus verandering in.

Vooral de groenen dringen al jaren aan op meer transparantie. 'Het is geen schande om contact te hebben met verschillende belangengroepen uit de samenleving. Maar burgers hebben het recht te zien met wie en hoe ze daar vervolgens mee omgaan in de beoordeling van Europese wetten,' reageert Europarlementslid Bart Staes.

Geen spandoeken in halfrond

Naast transparantie worden ook de gedragsregels van Europarlementsleden aangescherpt en uitgebreid. Zo moeten Europarlementsleden een verklaring onderschrijven waarin ze beloven zich te onthouden van 'ongepast gedrag, offensief taalgebruik en seksuele en psychologische intimidatie'. Wie zich daar niet aan houdt, kan geen rapporteur worden of een andere leidinggevende rol spelen in het halfrond.

De loonkloof goedpraten omdat een vrouw gewoon zwakker en minder intelligent is, zoals een Pools europarlementslid deed in 2017, zal niet langer ongestraft kunnen.

Concreet betekent dit dat Europarlementsleden geen spandoeken of andere politieke boodschappen bij zich mogen hebben tijdens de plenaire zittingen. Uitspraken die als laster of als discriminerend worden ervaren, kunnen evenmin. Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) verwijst naar de uitlating van het Poolse parlementslid Korwin Mikke in 2017. Hij noemde de loonkloof tussen mannen en vrouwen terecht, omdat vrouwen 'zwakker en minder intelligent' zijn. In die tijd was er geen basis in het intern reglement om Mikke te straffen. Nu zijn die er wel, zegt ze.