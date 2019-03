Gele hesjes mobiliseren opnieuw in Frankrijk

In Parijs begonnen verscheidene honderden mensen aan de Arc de Triomphe aan een optocht van twaalf kilometer, onder scherp toezicht van de politie. Betogingen zijn ook gepland in Marseille, Montpellier, Alès, Straatsburg, Nantes, Bordeaux, Toulouse ...

In het noorden van Frankrijk hebben de organisatoren de gele hesjes uit deze regio en uit de buurlanden (België, Engeland, Luxemburg, Nederland, Duitsland) opgeroepen in Rijsel bijeen te komen. 'De strijd is internationaal', zo staat ook in het Engels en Duits op de Facebook-pagina van de manifestatie.