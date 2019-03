Gele hesjes schoppen keet in Parijs

Een kleine groep gewelddadige betogers plunderde winkels en stak een bankgebouw in brand.

De protesten van de gele hesjes in Parijs zijn zaterdag nog maar eens op hevige rellen uitgedraaid. Een kleine groep gewelddadige betogers viel politievoertuigen aan en plunderde winkels op de Champs-Elysées. De demonstranten staken ook een kiosk en een bankgebouw in brand. Daarbij vielen zeker 11 gewonden.

De politie was massaal aanwezig en zette het waterkanon en traangas in. Meer dan 80 mensen werden opgepakt.

Het is de 18de keer dat de gele hesjes tegen het fiscale en sociale beleid van de Franse president Emmanuel Macron protesteren. Omdat het protest deze week vier maanden oud is, had de beweging opgeroepen om massaal naar Parijs te komen.