‘Gelukkig ontdekken bedrijven de bright side van Afrika'

Als toekomstige baas van de Europese ontwikkelingshulp zit Koen Doens mee in de cockpit van het internationaal beleid van de Europese Unie. De topambtenaar betreurt hoe Afrika steeds maar weer wordt belicht als een continent van miserie.

Met een budget van 7,4 miljard euro per jaar is het departement Internationale Samenwerking en Ontwikkeling van de Europese Commissie een van de grootste donoren van ontwikkelingshulp ter wereld. Vanaf 1 oktober neemt Koen Doens er de leiding, waardoor opnieuw een Belg mee aan de knoppen van de Europese administratie draait. Hij zal 3.700 mensen aansturen op 140 locaties in de wereld. ‘We zitten overal, en dat is bewust. Een land als België heeft een veel kleiner budget en moet keuzes maken over welke landen prioritair zijn. Wij hebben dat probleem niet. Ons Europese mandaat bestaat erin alle ontwikkelingslanden af te dekken.’

De 54-jarige Antwerpenaar zegt zijn benoeming te danken aan een combinatie van carrière, netwerk en toeval. ‘De Commissie hanteert een meritocratisch systeem. Ik kan je verzekeren, de selectieprocedure is een serieuze stresstest. Je skills worden uitvoerig gepeild: ben je executief of eerder inclusief? Neem je kordaat beslissingen of zorg je ervoor dat de troepen volgen? Confronterend, hoor, want de ideale manager bestaat niet.’

Koen Doens (54) studeerde Latijn en Grieks en later internationale politiek. Hij begon zijn loopbaan als leraar en stapte daarna over naar de diplomatie. Hij was achtereenvolgens gestationeerd in de Belgische ambassades in Damascus, Teheran en Moskou. Nadien werkte hij op de kabinetten van de liberale ministers Annemie Neyts,Karel De Gucht en Louis Michel. Die laatste nam Doens mee naar de Europese Commissie, als adjunct-kabinetschef en later als kabinetschef. Onder Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso was Doens chef van de woordvoerders. Sinds 2014 werkt hij voor het departement Internationale Samenwerkingen Ontwikkeling.



Op 1 oktober wordt Doens directeur-generaal van de Europese ontwikkelingssamenwerking. Dat departement van de Europese Commissie werkt met een budget van 7,4 miljard euro en met 3.700 werknemers verspreid over Brussel en over posten in 140 landen. Het leeuwendeel van het budget gaat naar ontwikkelingshulp in Afrika. De focus van het Europese beleid ligt op armoedebestrijding via de financiering van projecten, via begrotingshulp en via financiële steun en risicodekking van bedrijven.

Zijn cv is in elk geval rock solid. Doens draait al 15 jaar mee in de cenakels van Schuman. Eerst onder de vleugels van voormalig Europees Commissaris Louis Michel, ‘een raspoliticus en mijn echte leermeester’. Daarna als hoofd communicatie van ex-voorzitter José Manuel Barroso, ‘in het hart van de machinerie’. En vervolgens in de dienst ontwikkelingssamenwerking, waar hij nu nog adjunct is. Voordien was hij Belgisch diplomaat in Damascus, Teheran en Moskou.

De rijzige Doens ontvangt ons in zijn kantoor aan de Wetstraat, twaalf hoog. Tegen de muur staat een kaart van Afrika, die hij op verzoek van de fotograaf aan het haakje hangt, maar die later tijdens het gesprek weer naar beneden zal donderen. ‘Gebeurt altijd opnieuw.’ Nog aan de muur hangen drie sprekende zwart-witfoto’s naast elkaar: Freddie Mercury, Peter Sellers en Leonard Cohen. ‘De showman, de clown en de poëet. Drie fantastische referenties.’ Drie aspecten van zijn persoonlijkheid? Doens glimlacht. ‘Misschien wel, ja. Van Queen ben ik de grootste fan. Ik zag de groep voor het eerst in 1976 in Vorst Nationaal, ik was elf.’

Doens is opgeleid als klassiek filoloog. ‘De oude Grieken hebben alles gezegd. Lees de dramaturgen - Sophocles, Euripides, Aeschylos - en je weet alles wat je moet weten over de menselijke natuur, over onze emoties, over what makes us tick. En de historici - Thucydides, Herodotos - leren je alles wat je moet weten over het functioneren van de staat. Het verbaast me niets dat in de huidige debatten over de opkomst van China en de rivaliteit met de Verenigde Staten veel referenties sluipen aan de ‘val van Thucydides’ en het risico op een conflict tussen supermachten zoals tussen Athene en Sparta.’

‘Maar de studie van Grieks en Latijn heeft me vooral ook geleerd cartesiaans te redeneren. Dat is voor mij fundamenteel, zo opereer ik. Je moet duidelijk en rationeel je zaken kunnen presenteren. Ik wil nota’s die zeggen: één, twee, drie. Geen spaghettistructuren.’ Dat blijkt ook uit de methodische manier waarop hij onze vragen beantwoordt.

Bij ontwikkelingshulp denk je spontaan aan geïsoleerde projecten om in moeilijke gebieden te helpen: de aanleg van een weg, de bouw van een hospitaal. Klopt dat nog?

Koen Doens: ‘Het uitgangspunt en het einddoel van alles wat we doen, is de bestrijding van armoede. Maar er zijn betere manieren om ontwikkelingsgeld te spenderen dan puur projecten te financieren. We zetten al lang in op begrotingshulp. In landen met een solide macro-economisch kader stoppen we rechtstreeks geld in de begroting, gelinkt aan doelstellingen en resultaten. Vervolgens gaan we met die overheden samenwerken om op te volgen of het lukt om die te halen. En als ze doen wat ze beloven, krijgen ze geld, als ze dat niet doen, krijgen ze minder.’

‘De landen die het meest vooruitgang boeken, zijn niet de landen die het meest geld hebben gekregen, maar wel de landen die zelf de juiste hervormingen hebben gedaan om inkomsten nuttig te gebruiken via een vorm van herverdeling. De resultaten zijn heel goed. Neem Ethiopië, waar na de hongersnoden van de jaren tachtig dankzij budgetsteun geen nieuwe voedselcrisis meer is ontstaan.’

Betrekt Europa ook de privésector?

Doens: ‘Dat gebeurt steeds meer. Bijvoorbeeld door met ontwikkelingsgeld garanties te bieden aan lokale banken, zodat zij leningen kunnen aanbieden aan ondernemers die willen groeien. Loopt de lening fout, dan slikken wij het verlies. Loopt ze goed, dan kost ze ons niets. Risicodekking dus. Trainingen in management en bedrijfsbeheer werken ook. Er zijn veel mogelijkheden. Als je de privésector correct stimuleert, creëer je een hefboom voor ons beleid. En dan is het niet ‘het rijke Westen dat eens iets gaat doen in de arme landen’. Dan is het lokaal.’

Ontwikkelingssamenwerking is ook geopolitiek, en onlosmakelijk verbonden met een van de heetste politieke hangijzers: migratie. Welke rol speelt het Europese ontwikkelingsbeleid daarin?

Doens: ‘Er is uiteraard een fundamentele relatie tussen hulp en migratie. We kijken nu allemaal naar migratie vanuit de traumatiserende ervaring van 2015. Dat heeft een enorme druk gezet op het Europese systeem, binnen de grenzen, aan de grenzen en buiten de grenzen. En met dat laatste kom je op ons terrein.’

‘Ons doel is de root causes van migratie aan te pakken, en de levensomstandigheden van mensen te verbeteren. Dat doen we nu intenser. Want waarom vertrekken mensen uit Noord-Nigeria? Waarom reizen ze door Mali, Niger en Burkina Faso? Waarom verlaten ze Somalië en Eritrea? Door problemen die te maken hebben met ons kernmandaat. In perifere regio’s in instabiele landen zeggen families of dorpen: ‘Zo gaat het niet verder, we leggen samen om enkele mensen, meestal jonge mannen, op het gevaarlijke pad van de oversteek te sturen in de hoop dat ze het halen en geld terugsturen.’’

‘In Europa denken wij algauw dat iedereen in stromen onze kant uit wil komen. Dat is natuurlijk niet zo. Het gros van de migranten blijft in de eigen regio. De grootste vluchtelingenkampen bevinden zich in het Midden-Oosten en in Afrika. Dadaab en Kalobeyei in Kenia zijn megasteden die tien tot vijftien jaar bestaan. Idem in Azië. Zij zijn ook vragende partij om met ons samen te werken om de oorzaken, datgene wat mensen drijft familie en dorp te verlaten, aan te pakken.’

De kritiek is dat Europa zijn Afrikaanse partners geld geeft om migranten al diep in de Sahara tegen te houden, wat ontwrichtende effecten in de regio zelf heeft.

Doens: ‘De landen in de regio zijn net vragende partij voor een intensievere samenwerking. De stad Agadez in Niger is een hub voor smokkelaars om migranten uit heel zwart-Afrika door te sluizen richting Algerije en Libië met als eindbestemming de Middellandse Zee. De Nigerese overheid wil dat illegale businessmodel zelf lamleggen en meer controle krijgen over wie op hun grondgebied komt. Dan kunnen mensen die vrij mogen rondreizen dat ook gewoon doen. Daarover gaat de samenwerking, de strijd tegen mensensmokkel en effectief grensbeheer.’

Ook al zijn er bedenkelijke regimes onder de partners met wie Europa samenwerkt?

Doens: (fel) ‘Ik ken de geruchten dat miljoenen Europees geld zouden terechtkomen bij de Rapid Support Forces in Soedan (de voormalige paramilitaire Janjaweed-milities die instaan voor grensbewaking en verantwoordelijk worden geacht voor moordpartijen in de Soedanese regio Darfoer, red.). No way. Wij werken niet samen met Soedan. Vroeger niet, nu niet. We financieren projecten in Soedan, maar dan met lokale partners, en niet met de overheid zoals we in Kenia of Ethiopië wel doen. Het zijn valse claims dat we deals zouden sluiten met het regime in Khartoem.’

Sommige experts zeggen dat je met ontwikkelingshulp net mensen de middelen geeft om aan een migratietocht te beginnen.

Doens: ‘Er zijn twee soorten migranten: zij die migreren uit desperation en zij die migreren uit aspiration. Die laatsten zijn een totaal ander type. Het zijn mensen die redeneren: ‘Als we willen doorgroeien, moeten we andere oorden opzoeken.’ En wij spelen nog onvoldoende in op legale migratie die mensen kansen geeft om naar Europa te komen. Zij die hier zijn geweest en hebben gestudeerd, zien dat ze in hun thuisland fantastische dingen kunnen doen met de bagage en de kennis die ze hier hebben opgebouwd. Zowel qua persoonlijke voldoening als qua impact die ze kunnen hebben, is een terugkeer veel meer waardevol.’

Ziet u het als uw rol om de perceptie rond migratie bij te stellen?

Doens: ‘Het onderwerp ligt politiek en emotioneel gevoelig, krijgt disproportioneel veel aandacht en zuigt veel energie weg. Ik zie het niet als mijn missie daar ook nog eens op in te zoomen en te proberen dat krampachtig te corrigeren.’

‘Die beeldvorming valt terug te brengen tot 2015, en met ontwikkelingsbeleid kunnen we dat niet omdraaien. Of toch niet rechtstreeks. Wel onrechtstreeks. Het is veel belangrijker te tonen dat zich in de delen van de wereld die wij associëren met problemen, miserie en instabiliteit een positieve dynamiek aan het ontwikkelen is die wij niet zien. En dat is beschamend.’

Is het beeld van een problematisch continent achterhaald?

Doens: ‘Congo blijft superproblematisch, uiteraard. En er is een fragiele zone in de Sahel: Mali, Niger, Burkina Faso, met etnische, politieke en militaire spanningen waarop radicalisering en criminalisering zich enten. Maar in grote stukken van Afrika bloeien creativiteit en innovatie. Het is jammer dat die bright side zo weinig wordt belicht.’

Schermvullende weergave Koen Doens hangt de kaart van Afrika aan het haakje, waar ze even later weer van af zal donderen. ©katrijn van giel

‘In Nigeria is veel armoede, maar het heeft ook het Silicon Valley van Afrika. De lijst is eindeloos. In Rwanda gebruiken ze drones om bloed voor transfusies te transporteren. In Ghana bestaat een app die mensen de mogelijkheid geeft ongebruikte geneesmiddelen te verkopen. Wij laten ze hier liggen in de kast en gooien ze weg als ze vervallen zijn. Daar kan je met je overschot andere mensen helpen. In de landbouw geven apps kleine boeren controle over de prijzen, en dus een veel betere onderhandelingspositie als ze hun waar verkopen.’

‘Ik zie wel dat de interesse bij het Europese bedrijfsleven voor Afrika fel is toegenomen tegenover 15 jaar geleden, toen ik met Louis Michel naar Afrika reisde. Grote en kleine bedrijven, in België en buurlanden. Er is interesse om daar aanwezig te zijn, om te begrijpen wat daar aan het gebeuren is en hoe ze erop kunnen inspelen. In het licht van de demografische evolutie heeft Afrika groei en jobcreatie nodig. Dat kan alleen via investeringen, lokale en internationale.’

U was een van de auteurs van de ‘nieuwe alliantie met Afrika’ die de Europese Unie vorig jaar voorstelde. Wat houdt die in?

Doens: ‘Drie dingen: het investeringsklimaat verbeteren, het onderwijs verbeteren in functie van de arbeidsmarkt - want het heeft geen zin jobs te creëren als er geen mensen zijn om ze uit te voeren -

en markten creëren. Nationale markten zijn te klein, dus er zijn regionale markten nodig. Afrika is het continent waar het minst regionaal handel wordt gedreven. De landen handelen gewoon niet met elkaar. Daarvoor is een vrijhandelsakkoord nodig.’

In een vorig leven moest u als woordvoerder Europa verkopen ten tijde van de grootste crisis die de Unie ooit heeft gekend. Ook vandaag blijft dat een moeilijke opdracht.

Doens: ‘Het oude adagio geldt nog altijd: ‘Alle successen zijn nationaal, alle mislukking zijn Europees.’ Daar kan je vanuit de Europese instellingen weinig tegen doen. De grootste aandeelhouders van de nv Europa zijn de lidstaten. Als zij zeggen: ‘Als het goed gaat, is het ons werk. En als het fout gaat, is het de schuld van Europa’, tja, dan zit je uiteraard met een probleem. Voor de Europese burgers is en blijft het eerste referentiepunt de nationale politiek. Er is ook geen Europees medialandschap.’

Tegenstanders zwengelen graag het beeld aan van een superstaat die in de zakken van de burgers zit.

Doens: ‘Het idee dat Europa een bureaucratie is zonder democratische vertegenwoordiging is te gek om los te lopen. De Europese Commissie is belangrijk maar het enige dat ze doet, is voorstellen indienen. Vervolgens worden ze besproken met het Europees Parlement, rechtstreeks verkozen door de Europese burgers. En met de lidstaten, waarin de regeringen vertegenwoordigd zijn die diezelfde burgers hebben verkozen.’

‘Tussen die twee instellingen moet in de legislatieve procedure een akkoord worden gevonden. Wij maken deel uit van de discussies om dat compromis te vinden. Maar uiteindelijk gaat het om een compromis tussen het Europees Parlement en de Europese Raad, gebaseerd op een voorstel van de Europese Commissie. En de uitkomst daarvan, die de lidstaten vervolgens moeten uitvoeren, is het resultaat van discussies tussen twee instellingen die je niet anders dan democratisch kan noemen. Is dat complex? Volgens mij niet.’

Met de nieuwe brexitdeadline in zicht stevent Europa alweer af op een cliffhanger.

Doens: ‘De brexit is uiteraard een schok. We vragen ons vooral af hoe het in godsnaam zo ver is kunnen komen. Maar de complexiteit en de potentiële gevolgen kunnen ook een waarschuwing vormen voor wie eraan denkt dezelfde richting op te gaan. Maar is de Europese constructie nu fragieler dan ooit? Ik denk het niet. Ik zat midden in de storm toen Griekenland bijna uit de euro tuimelde. Ik denk dat we toen veel angstiger waren over wat zou kunnen gebeuren dan nu. Vraag maar aan Herman Van Rompuy. Toen bestond echt het risico van een wereldwijde schokgolf. Dat is nu niet de situatie.’

En op het internationale toneel? Loopt Europa er niet te veel bij als figurant, zeker tussen andere grootmachten die bijvoorbeeld in Afrika hun eigen strategie hebben om invloed te kopen?

Doens: ‘Er is een groeiend bewustzijn in Europa om ons krachtdadiger op te stellen. Jean-Claude Juncker heeft het al in gang gezet, en Ursula von der Leyen stelt het duidelijk ook voor. Maar we zullen altijd, altijd, soft power centraal stellen in de manier waarop we omgaan met de rest van de wereld.’

‘Het klopt dat de multilaterale orde in de wereld in vraag wordt gesteld. De Amerikanen hebben hun eigen agenda. Bij de Chinezen is het dubbel, ze engageren zich in de internationale instellingen, maar richten ook hun eigen parallelle instellingen op. Voor ons ontwikkelingsbeleid geldt dat Europa landen niet op een brutale manier voor een binaire keuze zal stellen. De partnerlanden beseffen dat ook.’