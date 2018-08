Genua: Salvini wijst Europa met de vinger

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken insinueert dat het Europese begrotingskeurslijf mee verantwoordelijk is voor het instorten van een 50 jaar oud viaduct in Genua.

De ramp in Genua toont het belang van doorgedreven investeringen in Italië, aldus Matteo Salvini maandagavond. Hij vraagt zich af of zijn land de Europese begrotingseisen wel nog moet naleven.