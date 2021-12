Geopolitiek steekspel rond Nord Stream 2 stuwt Europese gasprijs

Nadat Duitsland vraagtekens gezet had bij de gecontesteerde gaspijplijn Nord Stream 2, sloot de Nederlandse gasreferentieprijs maandag op het hoogste niveau sinds oktober.

De TTF-future, de Nederlandse referentieprijs voor aardgas, schoot maandag 10 procent hoger en sloot finaal op 116,09 euro per megawattuur. Dat is nog net onder het vorige slotrecord van 117,9 euro per megawattuur dat begin oktober werd genoteerd.

De aanleiding voor de stijgende gasprijs is het geopolitieke gehakketak rond de omstreden onderzeese gaspijplijn Nord Stream 2. Die stuurt gas rechtstreeks van de Russische velden naar Duitsland, zonder langs Oekraïne te passeren. Het is het paradepaardje van de Russische president Vladimir Poetin en een doorn in het oog van de VS, die vrezen dat Europa te afhankelijk wordt van energietoevoer uit Rusland.

90.000 troepen

Maar Annalena Baerbock, de nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken, liet zondag doorschemeren dat de ingebruikname van Nord Stream 2 geen zekerheid is. Op de Duitse zender ZDF zei ze dat de explosieve situatie aan de Russisch-Oekraïense grens als 'daarin een belangrijke factor is'.

Poetin zou volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten ruim 90.000 troepen hebben verzameld aan de grens en overweegt begin 2022 mogelijk een inval. 'De vorige Duitse regering is met de VS overeengekomen dat Nord Stream 2 er niet kan komen als de situatie in Oekraïne nog escaleert', zei Baerbock.

'Voor de nieuwe Duitse regering moeten alle energieprojecten bovendien in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving', zei ze nog. 'Dat is voor Nord Stream 2 op dit moment niet het geval.' Midden november schortte de Bundesnetzagentur, de Duitse energieregulator, de procedure voor de goedkeuring van Nord Stream 2 op. Nord Stream AG, het consortium boven de pijplijn, zou zijn organisatie niet hebben aangepast aan de Duitse wetgeving.

Schröder

De werkzaamheden aan Nord Stream 2 zijn afgerond, maar zolang er geen goedkeuring is van de Bundesnetzagentur en de Europese Commissie kan de pijplijn niet in werking treden. Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zei maandag dat 'Nord Stream AG samenwerkt met de Bundesnetzagentur om aan alle eisen te voldoen'.