Georgische president waarschuwt voor verder geweld

De Georgische presidente Salome Zurabishvili heeft, na enkele dagen van rellen in hoofdstad Tbilisi, gewaarschuwd voor verder geweld. Ze toont zich bereid om samen te werken met alle politieke krachten om tot een goede verstandhouding te komen, klinkt het zaterdag in een mededeling. Ze wil dat de 'politieke polarisering' in het land beperkt wordt. Volgens Zurabishvili is het makkelijk te achterhalen wie belang heeft bij spanningen in en een destabilisering van Georgië, zonder rechtstreeks naar Rusland te verwijzen. In eerdere uitspraken had ze wel nog die link gemaakt.