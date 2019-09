Gevangenruil tussen Rusland en Oekraïne

Twee vliegtuigen, één met Russen die in Oekraïne vastzaten en één met Oekraïners, kwamen zaterdag aan in Moskou en Kiev. In Kiev wachtten tientallen naasten en president Volodymyr Zelensky de Oekraïners op. "De onzen zijn thuis", tweette de president. Onder hen is de Oekraïense regisseur Oleg Sentsov. Ook de 24 matrozen die vorig jaar waren opgepakt door Rusland, zijn opnieuw in hun thuisland, melden Oekraïense media.