Gevecht om posten in nieuwe EU-Commissie begint

Na de verkiezing van de voorzitter barst de strijd om de beste posten in de Commissie los. Ursula von der Leyen wil evenveel vrouwen als mannen in haar nieuwe ploeg. België moet zich reppen.

Martin Selmayr is het eerste slachtoffer van de keuze voor een Duitse Commissievoorzitter. De kabinetschef van Jean-Claude Juncker en sinds begin vorig jaar de baas van de hele administratie, kondigde maandag zijn ontslag aan. De controverse rond zijn benoeming als secretaris-generaal had de aanvaarding van Ursula von der Leyen in het Europees Parlement bemoeilijkt. En twee Duitse bazen is voor de overige nationaliteiten van het goede te veel.

Von der Leyen kan nu haar kabinet samenstellen. Dat moet snel gaan. De kans is groot dat een Fransman haar kabinetschef wordt. Ze belooft een heel internationale ploeg.

De nieuwe voorzitter krijgt twee vicevoorzitters: Frans Timmermans en Margrethe Vestager. Ze staan onderling op gelijke voet, maar Timmermans valt in als von der Leyen afwezig is. Hij ambieert een economische portefeuille, waardoor hij niet langer de zondenbok zou zijn van de Oost-Europese landen die de rechtsstaat met de voeten treden.

Ursula von der Leyen eist dat elk land nog deze maand een man en een vrouw voordraagt. België moet zich reppen.

Echt veel tijd om te rusten na ‘de twee meest intense weken in mijn carrière’ krijgt von der Leyen niet. De beleidsprioriteiten die ze in Straatsburg heeft gepresenteerd, moeten nu worden omgezet in een haalbaar en gedetailleerd programma.

Hoorzittingen

Ook de nieuwe Commissie moet snel worden samengesteld. De Commissie-von der Leyen gaat normaal op 1 november aan de slag. Elke kandidaat moet een hoorzitting doorstaan in het Europees Parlement. Die hoorzittingen worden altijd goed voorbereid, waarschuwde parlementsvoorzitter David Sassoli.

Von der Leyen wenst evenveel vrouwen als mannen in haar Commissie. Dat betekent dat de lidstaten het best twee kandidaten voorstellen, een man en een vrouw. Landen die enkel een man sturen, riskeren een minder belangrijke post te krijgen. In genderzaken kan von der Leyen behoorlijk koppig zijn.