Gevecht over gat in Europese begroting na brexit

België moet na de brexit een pak meer betalen aan de Europese begroting. Vijf ‘zuinige’ EU-landen, met Duitsland op kop, gaan het gevecht aan en willen de knip zetten in het budget.

Het viel wat tussen de plooien op de Europese top eerder deze maand: de 27 resterende EU-leiders, zonder de Britse premier, hadden een eerste - moeilijke - discussie over de volgende meerjarenbegroting voor de periode 2021 tot 2027.

Voor wie niet mee is met de brexitsoap: de Britten beloofden in ruil voor een brexitdeal hun financiële verplichtingen tegenover de Europese Unie tot eind 2020 te betalen. Maar daarna slaat het vertrek van de Britten een gat van zo’n 14 miljard euro per jaar in de Europese begroting.

Meer afdragen

Dat is geen klein bier: samen stopten de 28 EU-landen - mét het VK - de Europese Unie 158,6 miljard euro toe vorig jaar. Alle Europese landen moeten vanaf 2021 dus fors meer afdragen aan Europa om het budget op peil te houden.

2,8 miljard miljard De Belgische bijdrage aan het Europese budget dreigt met jaarlijks 800 miljoen tot 2,8 miljard euro te stijgen.

Bovendien wil de Unie in de volgende meerjarenbegroting fors investeren in technologie, defensie, migratie en klimaat. De Europese Commissie stelde vorig jaar een combinatie voor van besparingen en bijkomende middelen om nog mee te spelen in de wereld.

De Commissie wil een budget van 1.279 miljard euro. Dat komt neer op 1,114 procent van het bruto binnenlands product van de 27. Het Europees Parlement wil de pot nog vergroten tot 1,3 procent.

Doemscenario's

Maar intussen is elk land fors aan het rekenen gegaan. Duitsland, nu al de belangrijkste financier, lekt doemscenario’s waarin de Duitse bijdrage verdubbelt; Nederland vreest een verhoging met 62 procent. Ze willen daarom een knip zetten in de portemonnee. Ook Oostenrijk, Denemarken, en Zweden zetten de hakken in het zand: de Europese begroting mag niet hoger zijn dan 1 procent van het bbp.

De vijf claimen, net als de Britse premier Margaret Thatcher bijna veertig jaar geleden, hun ‘money back’. Met het wegvallen van de Britse compensatie die Thatcher bedong, dreigt ook hun ‘korting’ op de betalingen aan de EU weg te vallen.

Ook België is een nettobetaler aan de Europese begroting: vorig jaar stopte ons land 487,6 miljoen euro meer in het EU-budget dan het terugkreeg. België betaalde 241 miljoen compensatie voor de Britten en 38 miljoen voor de andere zuinige landen.