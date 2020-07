Gezochte Russische cyberdief in beeld als Garmin-hacker

Almaar meer bronnen wijzen naar de 33-jarige Rus Maksim Viktorovich Yakubets als de man achter de Garmin-hack.

Zit een 33-jarige Rus die wordt opgejaagd door de Amerikaanse inlichtingendienst FBI en op wiens hoofd een beloning van 5 miljoen dollar staat achter de cyberaanval die het Amerikaanse gps-bedrijf Garmin dagenlang heeft lamgelegd? Almaar meer bronnen, van de Britse krant The Guardian tot de techwebsite ZDNet, wijzen naar Maksim Viktorovitch Yakubets, die werd geboren in Oekraïne.

Yakubets is het vermeende meesterbrein van Evil Corp, een kring van Russische cybercriminelen, en zou verantwoordelijk zijn voor de cyberaanval die Garmin sinds donderdag online niet of nauwelijks bereikbaar maakte. Pas maandagochtend konden automobilisten, fietsers, sporters en piloten stilaan weer gebruikmaken van de navigatiediensten voor hun computers, navigatiekastje, smartwatch of fitnesstracker. In het gebruikte virus, WastedLocker, ontwaren cyberexperts de signatuur van Yakubets en consoorten.

Garmin zou ten prooi gevallen zijn aan een hack met gijzelsoftware, die de data van de navigatiespecialist met een geheim wachtwoord versleutelde. Yakubets en zijn kompanen eisten naar verluidt 10 miljoen dollar losgeld om het netwerk en de data opnieuw vrij te geven. Garmin bevestigde de cyberaanval dinsdag, maar loste niets over een eventuele betaling en gaf geen verdere details.

De cyberaanval op Garmin zou de zoveelste zijn op de sowieso al imposante kerfstok van Yakubets. Zijn cybercriminelencollectief kwam nadrukkelijk in het nieuws toen de Amerikaanse inlichtingendienst FBI in december een beloning van 5 miljoen dollar uitloofde voor tips die leiden tot Yakubets aanhouding. Meteen het hoogste bedrag ooit dat op het hoofd van een cybercrimineel is geplakt.

Yakubets maakte volgens de FBI sinds 2011 tientallen miljoenen dollar buit, door vele tienduizenden computers binnen te dringen en bankrekeningen te plunderen in de Verenigde Staten en Europa.



De nog altijd voortvluchtige Yakubets maakte volgens de FBI minstens sinds 2011 tientallen miljoenen dollar buit, door vele tienduizenden computers binnen te dringen en via phishingmails en malware bankrekeningen te plunderen in de Verenigde Staten en Europa. Als frontman van een bende virtuele bankovervallers werd hij in de Verenigde Staten al officieel beschuldigd van computer- en bankfraude.



Yakubets zou met Evil Corp tientallen ‘werknemers’ hebben ingeschakeld om geld af te troggelen van slachtoffers in 43 landen, via computervirussen die uitsluitend buiten Rusland toeslaan. Alleen al in de Verenigde Staten zouden Yakubets en co. voor meer dan 100 miljoen dollar schade berokkend hebben in het bankwezen, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën vorig jaar.