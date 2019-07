Gibraltar legt tanker op weg naar Syrië aan de ketting

Het schip, Grace 1, zou aardolie naar Syrië vervoeren en zo de Europese sancties overtreden. Het incident dreigt de spanningen tussen Iran en het Westen op te poken.

De lokale politie en de douane gingen donderdagochtend vroeg aan boord en kregen steun van Britse mariniers. De autoriteiten zeggen informatie te hebben dat de lading van Grace 1 voor een raffinaderij in Syrië was bestemd. Daarmee brak het schip het Europese verbod op oliehandel met Syrië. Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 gelden Europese sancties tegen het Syrische regime wegens het bloedig neerslaan van democratische protesten.

Het incident dreigt ook repercussies te hebben voor de relatie tussen het Westen en Iran. Volgens de boorddocumenten komt de olie uit Irak, maar daar zijn geen bewijzen van. Vermoed wordt dat het om Iraanse olie gaat. Omdat de Syrische olieproductie door de burgeroorlog sterk terugviel, neemt de Syrische president Bashar al-Assad maar wat graag olie van zijn Iraanse bondgenoot af. Volgens Bloomberg importeerde hij in 2018 32.000 vaten olie per dag. In 2017 waren dat er zelfs 66.000.

Irandeal

De autoriteiten zeggen informatie te hebben dat de lading van Grace 1 voor een raffinaderij in Syrië was bestemd.

Als de olie uit Iran komt, overtreedt het schip mogelijk de Amerikaanse sancties tegen dat land. Bovendien dreigt het incident de spanningen tussen Iran en Europa op te poken op een moment dat de Irandeal uit 2015 zwaar ter discussie staat.