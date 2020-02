'Gibraltar mag het slachtoffer niet zijn van de brexit'

'Opengrenzenbeleid draagt bij tot welvaart voor iedereen.' De Gibraltarese minister van Europese Zaken benadrukt dat hij ook na de brexit geen grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar wil. Hij rekent op een pragmatische houding van Spanje.

'Gibraltar mag niet het slachtoffer van de brexit zijn. Gibraltar verdient dat niet.' Het is een bezorgde Joseph Garcia, de Gibraltarese minister bevoegd voor de brexit, die maandag bij een briefing voor het European Policy Centre, een Brusselse denktank, meteen zijn grote vrees uitsprak. Onder de titel 'Brexit’s other land border' hoopt Garcia in de brexitonderhandelingen meer aandacht te vestigen op een andere grens dan die tussen Ierland en Noord-Ierland.

Sluiting grens vermijden

Al decennia strubbelingen met Spanje Na een oorlog stond Spanje in 1713 Gibraltar af aan de Britten. Meer dan 300 jaar later hoopt Spanje nog altijd het Britse overzeese gebied terug te krijgen. Geregeld steken spanningen de kop op. Ex-dictator Franco sloot de grens in 1969 en pas in 1985 ging die weer open. Een jaar later trad Spanje toe tot de toenmalige Europese Gemeenschap, wat Spanje deed dromen van gedeeltelijke soevereiniteit met de Britten. In een referendum in 2002 verwierp 99 procent van de Gibraltarezen de claim van Spanje. Het brexitreferendum in 2016 deed de Zuid-Europeanen opnieuw hopen, maar de huidige Spaanse regering onder leiding van premier Sánchez wil 'een andere benadering' met Gibraltar hanteren.

Hoewel Gibraltar bij het brexitreferendum met 95,9 procent overtuigend voor het lidmaatschap van de Europese Unie koos, moest het Brits overzees gebied van amper 6,8 vierkante kilometer samen met het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. Door de brexit wordt de grens tussen Spanje en Gibraltar een buitengrens. Tot en met het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020 blijft de grens open. Wat nadien gebeurt, is nog niet duidelijk.

Een sluiting van de enige grensovergang heeft grote economische en sociale gevolgen. Het roept bij Garcia herinneringen op aan het bewind van van de Spaanse dictator Francisco Franco. 'Ik ben opgegroeid in een belegerd Gibraltar, dat afgesloten was van het Europese vasteland. Families werden uit elkaar gerukt. Het leven was hard.'

Veel grensarbeiders

14.464 Spaanse grensarbeiders actief in Gibraltar Veel Spanjaarden uit Andalusië steken de grens naar Gibraltar over om er te werken.

Een herhaling wil Garcia absoluut vermijden. 'De sluiting had een vernietigend effect op alles en iedereen in de ruime regio.' Het openhouden van de grens is vooral belangrijk voor het vrij verkeer van personen. Afgelopen jaar waren 14.464 grensarbeiders actief in Gibraltar. Dat waren er 8.000 meer dan acht jaar eerder. Dankzij de Spaanse grensarbeiders is er een volledige tewerkstelling in de Rots.

Het is een hemelsbreed verschil met de Spaanse grensregio Andalusië, die zwaar getroffen is door de financiële crisis van 2008. Het vermijden van grenscontroles moet ook garanderen dat de toeristische sector blijft draaien. Gibraltar verwelkomt jaarlijks 10 miljoen toeristen, goed voor een kwart van de economie. In Gibraltar zijn grote Europese onlinegokbedrijven, Britse verzekeringsmaatschappijen en financiële dienstverleningsbedrijven gevestigd.

Ontgoocheld in de EU

Gibraltar heeft met een overweldigende meerderheid voor de EU gestemd, maar in ruil kregen we geen omhelzing en geen vrijgevigheid. Joseph Garcia Gibraltarese minister van Europese Zaken

Geen enkele andere regio stemde in 2016 meer voor EU-lidmaatschap dan Gibraltar. Bijna vier jaar later is Garcia ontgoocheld in Europa. 'Gibraltar heeft met een overweldigende meerderheid voor de EU gestemd, maar in ruil kregen we geen omhelzing en geen vrijgevigheid.’

Hij verwijt Brussel te veel de kant van Spanje te hebben gekozen. Aanvankelijk werd Gibraltar uitgesloten in het scheidingsakkoord omdat Spanje zijn veto dreigde te stellen. 'Voor sterke remainers, ook voor mezelf, was de uitsluiting een bittere pil om te slikken.' Net voor de speciale brexittop in november 2018 werd tussen voormalig Europees president Donald Tusk en de Spaanse premier Pedro Sánchez toch een akkoord bereikt.

Spanje krijgt ook zijn zeg over de toekomstige relaties tussen Gibraltar en de EU. Regelingen over Gibraltar moeten het fiat krijgen van Madrid. Garcia heeft er alle vertrouwen in dat Londen de belangen van de 32.000 Gibraltarezen tijdens de onderhandelingen behartigt.

Van Europees president Charles Michel verwacht Garcia geen andere aanpak dan van diens voorganger Tusk. 'Ik vrees dat eerst naar de belangen van Spanje zal worden geluisterd. Nochtans is Gibraltar als microkosmos alles waar de EU voor staat.'

Spaans pragmatisme

In het postbrexittijdperk hoopt Garcia een goede modus vivendi met Spanje te vinden. 'De socialistische Spaanse premier Sánchez heeft beloofd historische belangen aan de kant te schuiven en mee te zoeken naar een oplossing waardoor beide kanten kunnen profiteren van de welvaart. Als de politieke wil er is aan Europese kant, zullen legitieme oplossingen volgen.'