Gijzelneming in Keulen ‘mogelijk werk van terrorist'

De Duitse politie houdt er rekening mee dat een man die maandag een vrouw gijzelde in Keulen een terroristisch motief had.

De dader is vermoedelijk een 55-jarige Syriër. Zijn paspoort is gevonden in de apotheek, maar er is nog geen honderd procent zekerheid. De man is herhaaldelijk aangehouden voor diefstal en drugsgerelateerde delicten. Hij wordt nu verdacht van poging tot moord en mishandeling.