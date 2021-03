'Global Britain' gaat voor meer kernwapens

Voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog breidt het Verenigd Koninkrijk zijn nucleair wapenarsenaal uit. Bij premier Boris Johnsons ambitie om het komende decennium 'Global Britain' te worden, horen meer kernwapens.

Velen reageerden verrast toen de Britse premier Boris Johnson dinsdag bekendmaakte dat het VK de voorraad kernkoppen met 40 procent wil verhogen, van 180 naar 260. Daarmee zou een einde komen aan dertig jaar ontwapening.

'Global Britain'

De nieuwe doelstelling past in een grote herziening van het veiligheids-, defensie- en buitenlandbeleid. Het 110 pagina's tellende document 'Global Britain in a Competitive Age' moet het VK herpositioneren in het postbrexittijdperk.

Het strategische tienjarenplan wil onder andere de internationale handel stimuleren, over de hele wereld soft power uitoefenen en de blik richten op Azië. Ook meer kernwapens horen daar na de brexit bij.

Volgens de regering-Johnson is een stijging van het aantal kernkoppen nodig om het hoofd te bieden aan de 'veranderende veiligheidsomgeving'. Vooral het Rusland van Vladimir Poetin zou een 'actieve bedreiging' zijn. In meer genuanceerde taal gaat het over China, dat wordt omschreven als een 'systemische uitdaging'.

Je moet geen expert om te beseffen dat kernwapens geen antwoord kunnen bieden op cyberaanvallen. Tom Sauer Professor internationale politiek Universiteit Antwerpen

Het rapport waarschuwt ook voor de 'realistische mogelijkheid' dat een terroristische groepering 'tegen 2030 een succesvolle chemische, biologische, radiologische of nucleaire aanval zal uitvoeren'. Ook met een cyberoorlog wordt rekening gehouden.

'Je moet geen expert zijn om te beseffen dat kernwapens geen antwoord kunnen bieden op cyberaanvallen', zegt Tom Sauer, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. 'Kernwapens zijn een absurd antwoord, al is het maar omdat het vaak onmogelijk is om te weten wie een cyberaanval precies uitvoerde. It makes no sense.'

Iran

Op dezelfde dag dat Boris Johnson zegt bezorgd te zijn over de ontwikkeling van een levensvatbaar kernwapen door Iran, kondigt hij aan zijn voorraad kernwapens zal vergroten. Volslagen hypocriet. Mohammad Javad Zarif Iraanse minister van Buitenlandse Zaken

Het voornemen kan roet in het eten gooien van de Iraanse onderhandelingen. 'Het Westen wil Iran overtuigen geen kernwapen te bouwen, terwijl het VK als een van de kernmachten zijn voorraad opdrijft', zegt Sauer. 'Vergemakkelijken doet dat de besprekingen niet.'

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif vlamde in elk geval op Twitter. 'Op dezelfde dag dat Boris Johnson zegt bezorgd te zijn over de ontwikkeling van een levensvatbaar kernwapen door Iran kondigt hij aan dat hij zijn voorraad kernwapens zal vergroten. Volslagen hypocriet.'

De beslissing lijkt ook haaks te staan op de gesprekken tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische tegenhanger Vladmir Poetin. Eind januari kwamen ze overeen het New Start-verdrag met vijf jaar te verlengen. Dat verdrag stelt een maximum voor nucleaire draagraketten en een vermindering van het arsenaal voorop.

Non-proliferatie

De verhoging is ook opmerkelijk omdat het Verenigd Koninkrijk in 1968 het non-proliferatieverdrag ondertekende. Dat wil de verspreiding van kernwapens tegengaan en streeft naar een reductie van het kernarsenaal.

‘Het VK is samen met de VS en Rusland een van de vaders en moeders van dat verdrag', zegt Sauer. 'Iedereen verwachtte dat de aantallen verder zouden dalen. Nu gebeurt net het tegenovergestelde. Dat is een schending van het verdrag en een kaakslag voor de niet-kernstaten die het verdrag hebben ondertekend.’