Grenswacht Frontex is Europa's zorgenkind...

Het rommelt bij de Europese grenswacht Frontex. Aantijgingen over het illegaal terugduwen van bootmigranten, innige banden met de wapenlobby, en een toxische werkomgeving stapelen zich op. Fabrice Leggeri, de opgejaagde topman, wuift alle kritiek weg.

'Bij een vermoeden van mensenhandel kan Griekenland boten de opdracht geven van koers te veranderen. Dat is duidelijk geregeld in een EU-verordening. Een lidstaat kan dan de opvarenden arresteren of dwingen van koers te veranderen als de boot niet in nood verkeert. Dat valt onder het internationaal maritiem recht.' In een opgemerkt interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine ontkent de Franse Frontex-topman Fabrice Leggeri uitgebreid de beschuldigingen dat zijn agentschap meewerkt aan illegale praktijken.

Schermvullende weergave Frontex-directeur Fabrice Leggeri staat onder steeds grotere druk. ©AFP

Volgens verschillende ngo's en media zou Frontex bij de Griekse eilanden de lokale autoriteiten hebben geholpen om migranten op de Egeïsche Zee terug te duwen naar Turkije. Dat staat in asiel- en migratienormen bekend als pushbacks, en die zijn verboden volgens het Europees en internationaal recht. Wie voet zet op Europese bodem - de Griekse wateren horen daar bij - heeft het recht een asielaanvraag in te dienen. Lidstaten zijn dan verplicht te onderzoeken of iemands leven bij terugkeer in gevaar is.

Frontex moest zich dit jaar noodgedwongen terugtrekken uit zijn missie aan de grens tussen Hongarije en Servië. Die beslissing kwam na jarenlange kritiek dat Frontex op het terrein wegkeek, terwijl Hongarije duizenden migranten en asielzoekers systematisch terugduwde over de grens.

'Dagelijkse praktijk'

Het bewijs stapelt zich intussen verder op. De Duitse ngo Mare Liberum zegt zeker te zijn van minstens 321 pushbacks in 2020 van in totaal 9.800 mensen die met geweld door de Grieken naar Turkije zijn teruggeduwd. 'Die pushbacks zijn geen geïsoleerde gevallen, maar een terugkerende en dagelijkse praktijk aan de buitengrenzen van de EU', klonk het.

321 Pushbacks In 2020 telden de ngo Mare Liberum 321 pushbacks in de Egeïsche Zee, waarbij zo'n 9.798 mensen werden teruggeduwd.

Leggeri wuift het weg. 'We onderzochten dertien incidenten. In acht gevallen kon de door de raad van bestuur opgerichte werkgroep geen onwettige afwijzing vaststellen. Vijf gevallen worden verder onderzocht.' De Frontex-schepen staan onder het bevel van de lidstaat die de operatie leidt - Griekenland - en die dus de situatie moet beoordelen. Leggeri houdt vol dat Frontex de mensen- en grondrechten respecteert.

Opmerkelijk is dat Leggeri in het interview de grenzen aftast. Hij verwijst naar een markant arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van vorig jaar. Het oordeelde dat Spanje niet in de fout ging door twee Afrikaanse migranten vanuit de enclave Melilla de grens met Marokko over te zetten. 'We hebben de Europese Commissie om sturing gevraagd hoe het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanaf februari 2020 moet worden toegepast.'

Duimschroeven

Boven de discussie rond de pushbacks hangt een nog groter debat over Frontex (zie kader). Door de zorg om migratiestromen aan onze buitengrenzen is Frontex een van de machtigste EU-agentschappen geworden - een pan-Europese bewapende dienst met politietaken die wat doet denken aan de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Frontex opereert steeds onafhankelijker van de lidstaten en speelt een actieve rol bij het uitzetten van mensen zonder recht op verblijf.

Bij Leggeri worden de duimschroeven aangedraaid. Het Europees Parlement begon een onderzoek naar de aantijgingen over hulp aan pushbacks. Ook Ylva Johansson, de Europese Commissaris voor Europese Zaken, wil dat Frontex duidelijkheid schept over de vermeende betrokkenheid bij illegale pushbacks.

OLAF, het fraudebestrijdingsbureau van de Europese Unie, begon een onderzoek en viel in december de Frontex-kantoren in Warschau binnen. OLAF laat weinig los over wat het precies onderzoekt, maar de speurders willen ongetwijfeld meer te weten komen over de betrokkenheid bij pushbacks. En er zijn beschuldigingen van intimidatie van het personeel door Leggeri en zijn luitenants, in een poging elke vorm van externe controle te ondermijnen. Internationale media kwamen collectief op het spoor dat ook wordt onderzocht hoe een en ander verliep bij het afsluiten van een IT-contract met een Pools bedrijf.

Verschillende personeelsleden vertrokken bij Frontex. Er zou ook onderzocht worden of het klopt dat Leggeri de geplande aanwerving van 40 mensenrechtentoezichthouders heeft tegengehouden. 'Niets van aan. Eind maart, begin april worden de eerste mensen aangeworven', klinkt het in het interview met de Frankfurter Allgemeine.

Wapenlobby

De grootste aantijging is dat Leggeri zoete broodjes bakt met de wapen- en beveiligingsindustrie. Die ontmoetingen zouden ook niet aangegeven zijn in het transparantieregister van de EU, zoals de regels voorschrijven, blijkt uit onderzoek van onder andere De Standaard, ZDF en Der Spiegel. Leggeri: 'Naar onze mening waren dat helemaal geen lobbyisten. Het valt binnen ons mandaat om grensbewakingstechnologieën te ontwikkelen en hierover besprekingen aan te gaan met bedrijven. We informeerden hierover openlijk op onze website, we wilden ons nooit verstoppen.'

Of Leggeri's hoofd echt op het kapblok ligt, is onduidelijk. In een Frans tv-interview vroeg de presentator Leggeri of hij zijn ontslagbrief al aan het schrijven was. Het was 'non' toen en tegenover de Duitse krant blijft het 'nein.' 'Er is kritiek in het Parlement, maar niet in alle fracties. Ook niet van alle lidstaten. Ondanks de pandemie verrichtten we uitstekend werk en daarvoor verdienen we erkenning.'