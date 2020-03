Greta Thunberg lust halfbakken Europese klimaatwet niet

De langverwachte en ambitieuze Europese klimaatwet blijkt vooral een 'work in progress'. De harde garanties dat Europa tegen 2050 klimaatneutraal wordt, moeten nog ingevuld worden.

'Met deze klimaatwet geeft Europa het klimaatakkoord van Parijs op.' De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die woensdagochtend het uitzonderlijke privilege had de 27 leden van de Europese Commissie te mogen toespreken, maakte enkele uren later brandhout van het voorstel van de Commissie. Ze beschuldigde haar van 'capitulatie' en 'arrogantie', omdat ze wel klimaatdoelen oplegt voor de volgende decennia, maar niet voor dit jaar.

Commissievoorzitster Ursula von der Leyen had binnen de honderd dagen na haar aantreden een klimaatwet beloofd om Europa de komende 30 jaar op het klimaatneutrale pad te dwingen. Dit kompas ligt nu op tafel. 'We beitelen de ambitie van een klimaatneutraal Europa in steen', zei von der Leyen. ‘We zetten woorden om in daden’, zei ook Europees vicevoorzitter Frans Timmermans.

Lege doos

Toch oogt de klimaatwet behoorlijk leeg. De opvulling van die doos is 'work in progress'. De Commissie wil de Europese klimaatambitie voor 2030 aanscherpen van 40 procent minder uitstoot volgens de bestaande afspraken naar min 50 à min 55 procent. Timmermans wil die ambities niet met de natte vinger vastleggen. Hij wacht op de impactstudie die de diensten van de Commissie tegen september maken. Eens het doel voor 2030 op de juiste wetenschappelijke gronden geprikt is, wil Timmermans dat in de Europese klimaatwet opnemen.

De Commissie gaat tegen midden volgend jaar de verdeling van die nieuwe klimaatdoelen onder de lidstaten en de wetgeving en afspraken herzien in het licht van die hogere ambitie. Het gaat bijvoorbeeld om de regels over energie-efficiëntie, de Europese markt voor uitstootrechten ETS, het aandeel groene energie en de uitstoot van wagens. De Commissie begint ook een impactstudie naar het opzetten van een koolstoftaks aan de grenzen. 'We vragen grote investeringen van onze industrie. We gaan onze industrie dan ook beschermen tegen goedkope vervuilende invoer,' zegt Timmermans.

De vraag is of de Commissie alle lidstaten zal meekrijgen, ook het weerbarstige Polen. Bovendien eist de Commissie meer macht op voor zichzelf, waar de lidstaten en het Europees Parlement moeilijker tegenin kunnen gaan. De Commissie zal in 2023 en vanaf dan elke vijf jaar evalueren of de Unie en de lidstaten tegen 2050 op een klimaatneutraal Europa afstevenen en de ambities bijsturen op basis van de jongste wetenschappelijke inzichten en de best beschikbare technologieën. 'Een groene machtsgreep' noemt Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) dit. Ook de conservatieve Europese Volkspartij (EVP) gromt.

België achterblijver?

Twaalf landen, waaronder Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Italië, pleitten dinsdag voor een verhoging naar 50 à 55 procent. België blijft eens te meer afzijdig. 'De Europese klimaatwet mag geen afleidingsmanoeuvre worden voor klimaattreuzelaars als België,' waarschuwen het Europarlementslid Petra De Sutter (Groen) en federaal parlementslid Tinne Van der Straeten (Groen).

