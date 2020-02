Grieken staken tegen pensioenhervorming

In Griekenland is het openbare leven dinsdag deels stilgevallen. Duizenden mensen legden het werk neer om te protesteren tegen de geplande pensioenhervorming.

De ambtenarenvakbond Adedy had tot de actie opgeroepen. Wie naar het gemeentehuis moest voor een administratieve klus stond voor een gesloten deur. Ook bussen, trams en metro's bleven in de stelplaatsen, waardoor het verkeer in Athene in de knoop draaide.