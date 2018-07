Griekenland beloont investering met verblijfsvergunning

Met de maatregel hopen de autoriteiten in Athene geld naar het land te doen vloeien om het economisch herstel op te krikken.

Griekenland pakte in 2013 voor het eerst uit met het systeem van 'gouden visa'. De regering in Athene poogde zo niet-Europeanen te verleiden tot de aankoop van Grieks vastgoed.

Wie op zijn minst 250.000 euro veil had voor een optrekje op het Griekse schiereiland of een van de eilandjes, kreeg een verblijfsvergunning van vijf jaar. Meteen hadden ze een papier in handen dat hen toeliet vrij rond te reizen in de Europese Unie.

De voorbije vijf jaar lokte dat programma zowat 5.000 niet-Europeanen naar Griekenland. Vooral Chinezen, Russen, Turken en Egyptenaren lieten zich verleiden.

Griekse aandelen

'Het systeem wekt steeds meer interesse op', stelde het Griekse ministerie bevoegd voor migratiebeleid donderdag vast. Daarom besliste de regering van premier Alexis Tsipras een wetsontwerp in te dienen om het programma uit te breiden.

Gouden visa De invoering van een systeem van 'gouden visa' is zeker geen Grieks privilege. De afgelopen jaren hebben dertien lidstaten van de Europese Unie zo'n programma op poten gezet. Wie bijvoorbeeld in Cyprus, Malta, Oostenrijk, Hongarije, Litouwen, Letland of Portugal een flinke som geld neertelt, kan aanspraak maken op een verblijfsvergunning of zelfs 's lands nationaliteit. Het Europees parlement debatteert momenteel over het systeem. Heel wat leden streven naar een betere afbakening van dergelijke programma's om corruptie en witwasoperaties tegen te gaan.

Als die tekst tegen de herfst gestemd geraakt, kunnen niet-Europeanen binnenkort ook een 'gouden visum' krijgen als ze voor op zijn minst 400.000 euro in Griekse aandelen of obligaties investeren of dat bedrag voor zeker 12 maanden op een rekening zetten bij een Griekse bank.

'Met de maatregel hopen we investeerders aan te trekken die kunnen bijdragen tot het economisch herstel en willen we inspelen op een vraag van de markten', klonk het in Athene.

Internationale steun

Griekenland probeert de rug weer te rechten na acht jaar recessie. De voorbije kwartalen was weliswaar sprake van groei. Maar de Grieken zijn vandaag nog altijd een kwart armer dan voor het begin van de crisis.

Om een bankroet te vermijden klopte Athene de voorbije acht jaar drie keer voor noodsteun aan bij de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. In ruil moest het zware besparingen en hervormingen doorvoeren.