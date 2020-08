Griekenland eist vanaf 17 augustus negatieve coronatest voor Belgen

De verklaring mag hooguit 72 uur oud zijn. Ook voor wie over land aankomt, geldt de verplichting. De regel zal ook gelden voor reizigers uit Nederland, Tsjechië, Spanje en Zweden.

Griekenland bleef tot voor kort relatief gespaard door de wereldwijde corona-uitbraak, maar zondag is in het Zuid-Europese land een recordaantal van 203 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat bracht het totale aantal besmettingen in Griekenland op 5.623 sinds het virus er voor het eerst opdook eind februari.