Griekenland krijgt eerste vrouwelijke president

De verkiezing van Katerina Sakellaropoulou is opmerkelijk in het door mannen gedomineerd staatsbestel.

Katerina Sakellaropoulou kreeg met 261 van de 300 stemmen in het Griekse parlement een ruime meerderheid achter zich. Dat is veel meer dan de vereiste tweederdemeerderheid. Er was geen tegenkandidaat.

De Griekse samenleving wordt nog steeds gedomineerd door discriminatie tegen vrouwen. Katarina Sakellaropoulou Nieuwe Griekse president

Sakellaropoulou is vanaf maart voor vijf jaar de president van 10,74 miljoen Grieken. Ze neemt de fakkel over van Prokopis Pavlopoulos. Sakellaropoulou zal vooral protocollaire bevoegdheden uitoefenen. De dagelijkse leiding blijft in handen van Kyriakos Mitsotakis, de eerste minister.

Sakellaropoulou maakte de afgelopen maanden naam als voorzitter en rechter van de Raad van State. In 2018 werd ze de eerste vrouw aan het hoofd van het Griekse rechtscollege. De 63-jarige juriste stond bekend als een progressieve rechter. Ze publiceerde ook geregeld wetenschappelijke artikelen over grondwettelijk recht en milieurecht.

Mannen domineren

De hoofdstad Athene kent sinds haar ontstaan een beschermgodin, maar telt weinig vrouwelijke politici. 56 van de 300 parlementsleden zijn vrouwen, waarmee het wettelijk quotum van 40 procent niet gehaald wordt. De Griekse regering telt twee vrouwelijke ministers.

Sakellaropoulou is geen lid van een politieke familie.

Sakellaropoulou zal samenwerken met premier Kyriakos Mitsotakis, de leider van de conservatieve partij Nieuwe Democratie. Mitsotakis haalde het bij de parlementsverkiezingen in juli 2019 van Alexis Tspiras van het links-radicale Syriza. Tsipras had Sakellaropoulou voorgesteld als rechter bij de Raad van State.

Sakellaropoulou is geen lid van een politieke familie, waardoor haar verkiezing niet gevoelig ligt. Ook Mitsotakis had Sakellaropoulou voorgedragen als president. Een jaar geleden liet ze zich opmerken tijdens een speech aan de Atheense Panteion Universiteit. 'Laten we de waarheid onder ogen zien. De Griekse samenleving wordt nog steeds gedomineerd door discriminatie tegen vrouwen.' Ze vindt dat vrouwen moeten strijden voor meer gendergelijkheid.

Europese vrouwen op sleutelposities

Sakellaropoulou sluit aan bij een steeds groter wordende groep van invloedrijke vrouwen in de Europese Unie. In 2005 was de Duitse bondskanselier Angela Merkel de eerste vrouw op een politieke sleutelpositie. Vijftien jaar later zijn heel wat van haar mannelijke collega-regeringsleiders vervangen door vrouwelijke leiders. In Denemarken en Finland zijn de eerste vrouwen meteen ook de jongste regeringsleiders ooit.