Griekenland roept noodtoestand aan grens uit

Griekenland accepteert een maand lang geen nieuwe asielaanvragen. Het roept bovendien de noodsituatie uit bij de grenzen.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis kondigde dat zondag via Twitter aan.

Aanleiding is een dreigende stroom van vluchtelingen die vanuit Turkije via Griekenland Europa binnen willen. Zij gingen op weg nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan had gezegd dat hij migranten die naar Europa willen niet meer zal tegenhouden.

'Probeer niet om Griekenland binnen te komen, je zult worden teruggestuurd', was de boodschap die Mitsotakis via Twitter de wereld in stuurde na een bijeenkomst van zijn veiligheidskabinet.

Turkije zei zondag dat het al meer dan 75.000 migranten vanuit Syrië heeft doorgelaten naar de Europese Unie. De duizenden zouden vanuit Istanbul ruim 200 kilometer westelijker via de stad Edirne naar Griekenland of Bulgarije gaan. Die twee landen hebben de grensbewaking verscherpt. De situatie aan de grens was dit weekend bijzonder grimmig.

Bij de Grieks-Turkse grenspost van Kastanies en Pazarkule hebben zich volgens de Griekse autoriteiten zeker 3.000 migranten verzameld aan de Turkse kant.

Ondanks het slechte weer zijn 220 migranten er zondag in geslaagd met boten op het Griekse eiland Lesbos te landen. Op andere eilanden kwamen in totaal circa driehonderd migranten aan land.

De Europese grensbewaking Frontex heeft Griekenland extra hulp toegezegd.

Turkije heeft al 3,6 miljoen vluchtelingen uit Syrië opgenomen. Ankara heeft in 2016 met de EU afgesproken dat het land onder voorwaarden en in ruil voor geld alles doet om die vluchtelingen te beletten verder te trekken naar de EU. Afgelopen week stelden Turkse autoriteiten dat het land zich niet langer aan de afspraken van 2016 gebonden voelt. Turkije zendt volgens waarnemers zo een noodkreet uit naar de EU.