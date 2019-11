Griekenland scherpt asielwetgeving aan

Toegangspoort

De opvangkampen op de eilanden in de Egeïsche Zee zijn overbevolkt. Meer dan 34.000 mensen wachten er op de behandeling van hun asielaanvraag terwijl er slechts plaats is voor maximaal 6.300 migranten.

Mitsotakis beet van zich af. ‘Griekenland kan geen tienduizenden vluchtelingen opvangen zonder efficiënt systeem. Deze wet geeft ons een functioneel asielinstrument dat vluchtelingen beschermt maar voorkomt dat we de poorten wagenwijd opengooien voor iedereen. Wie geen recht heeft op asiel maar toch probeert ons land binnen te komen, wordt niet langer getolereerd. Wie in gevaar is, bieden we onderdak. Maar volgens de regels.’