Griekenland schrapt rem op kapitaalstromen

Yannis Stournaras, de gouverneur van de Griekse nationale bank, spreekt over een 'terugkeer naar de normaliteit'. In 2015 legde de toenmalige linkse regering-Tsiprias de beperkingen op om de paniek in de bankensector te bedaren en te voorkomen dat de Grieken massaal hun geld weghaalden. Aanvankelijk konden de Griekse burgers zelfs slechts 60 euro per dag afhalen.