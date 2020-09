Griekenland vormt 'nationaal schild' tegen Turkije

Griekenland gaat wegens de toegenomen spanning met Turkije fors investeren in zijn defensieprogramma. 'Er komt een nationaal schild', kondigde premier Kyriakos Mitsotakis zaterdag aan in een toespraak in Thessaloniki die rechtstreeks op televisie werd uitgezonden.

Olie en gas

Al weken is tussen NAVO-landen Griekenland en Turkije, historisch gebrouilleerd vanwege de Turkse bezetting van een deel van Cyprus, een strijd gaande over olie- en gaswinning in de Middellandse Zee. Daarbij kwam het ook even tot een botsing tussen marineschepen van beide landen. Athene verwijt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan illegaal in de wateren rond Cyprus en de Griekse eilanden naar gasvelden te zoeken. Ankara wijst die verdachtmaking van de hand en zegt dat de plaatsen waar proefboringen worden gedaan, bij het Turkse continentaal plat horen.