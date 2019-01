Griekse premier overleeft vertrouwensstemming

Alexis Tsipras moet nu op zoek naar voldoende steun voor de deal over de nieuwe naam voor de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië.

Het Griekse parlement boog zich woensdag over het lot van premier Alexis Tsipras. Die had begin deze week opnieuw het vertrouwen van het parlement gevraagd nadat zijn minister van Defensie Panos Kammenos afgelopen zondag uit de regering gestapt was.

De leider van de rechts-nationalistische Onafhankelijke Grieken, de kleinste regeringspartij, zei zijn steun aan Tsipras op omdat hij zich niet kan vinden in de deal die de Griekse premier met de Macedonische autoriteiten sloot over de nieuwe naam voor de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië.

Noord-Macedonië

Na jaren erg moeizaam overleg kwamen de regeringen van de twee staten vorig jaar overeen dat het land dat zich in 1991 afscheurde van Joegoslavië, zich Noord-Macedonië mag noemen als hun parlementen groen licht geven aan het akkoord. De Macedonische parlementsleden deden dat vorige week vrijdag.

151 parlementsleden De Griekse premier kreeg uiteindelijk de steun van 151 van de 300 parlementsleden.

Maar voor veel Grieken, onder wie Kammenos, is de deal onaanvaardbaar. Zij menen dat enkel de provincie in het noorden van Griekenland aanspraak kan maken op de naam Macedonië.

Om zijn ongenoegen kracht bij te zetten stapte Kammenos afgelopen weekend dus op. Maar niet alle partijgenoten van de leider van de Onafhankelijke Grieken bleken bereid Tsipras te laten vallen. Zeker vier van hen kozen tijdens de vertrouwensstemming de kant van de premier.

Voorts schaarde ook enkele onafhankelijken zich achter de leider van het radicaal-linkse Syriza. Waardoor de premier uiteindelijk de steun kreeg van 151 van de 300 parlementsleden.

Manifestatie

Nu moet Tsipras in het parlement op zoek naar voldoende steun voor de deal rond de nieuwe naam voor Macedonië. Hij kijkt onder meer naar de zes parlementsleden van de centrumpartij To Potami (De Rivier) om het akkoord door het parlement te loodsen.

Dergelijk fiat is nodig voordat het kleine Balkanland in aanmerking komt voor lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO. Tegenstanders van het pact in Griekenland plannen op 20 januari een grote manifestatie voor het parlement in Athene.