Griekse regering onder vuur na bosbranden

Vier dagen na de hevige bosbranden in de regio rond de Griekse hoofdstad Athene zijn honderden brandweerlui en reddingswerkers nog altijd druk in de weer met het zoeken naar slachtoffers . Tot nu toe zijn 87 lichamen geborgen maar de reddingsdiensten vrezen dat de dodentol de volgende dagen nog zal oplopen.

'Dit is een werk van lange adem. We moeten wachten tot de assen neerdalen en vaak vier of vijf keer op dezelfde plek zoeken voor we iets vinden', zei reddingswerkster Stavroula Stergiadou vrijdag in een gesprek met het Franse persagentschap AFP.