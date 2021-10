Groenen en liberalen hebben sleutel voor Duitse formatie...

Na de Duitse verkiezingen ligt de bal in het kamp van de 'kleinere' partijen, de groenen en de liberalen. Hoewel ze elkaars tegenpolen zijn besnuffelden beide partijen elkaar deze week in de aanloop naar de formatie. 'Als zij de rangen sluiten, kunnen ze naar de meestbiedende gaan.'

Eén foto illustreerde dinsdag, twee dagen na de Duitse parlementsverkiezingen, waar het zwaartepunt zal liggen bij de onderhandelingen over een nieuwe regering. De twee covoorzitters van de groenen en het topduo van de liberale FDP plaatsten, elk op hun eigen Instagram, gelijktijdig dezelfde groepsfoto met dezelfde boodschap. 'In de zoektocht naar een nieuwe regering speuren we naar wat we gemeen hebben en wat ons verdeelt.'

Het weekblad Der Spiegel noemde de foto 'een bewijs van macht'. De groenen en de liberalen spelen immers een bepalende rol in hoe de volgende regering eruit zal zien. De sociaaldemocratische SPD won dan wel de verkiezingen, maar het verschil met de christendemocratische rivalen van de CDU/CSU is miniem. Beide partijen kunnen nog de kanselier leveren en azen daarom op een coalitie met Die Grünen en de FDP, respectievelijk de derde en de vierde partij.

'En dus kunnen de groenen en de liberalen, die er bij de verkiezingen zondag op vooruitgingen, naar de meestbiedende stappen', zegt Willem Melching, Duitsland-expert aan de Universiteit van Amsterdam. Daarom zaten ze deze week al samen, nog voor de start van de formele onderhandelingen over een nieuwe coalitie. Het was de FDP-voorzitter Christian Lindner die zondagavond - toen het nog wachten was op de definitieve uitslag - de groene lijsttrekker Annalena Baerbock uitnodigde voor het onderonsje.

Heilige graal

Om hun onderhandelingspositie te versterken willen Lindner en Baerbock de vele struikelblokken wegnemen. 'Ze doen nu wel aardig tegen elkaar, maar eigenlijk zijn ze tegenpolen', zegt Melching. 'De groenen pleiten bijvoorbeeld voor een vermogensbelasting en hogere overheidsuitgaven, terwijl de belastingdruk voor de liberalen de heilige graal is.' Voor het klimaatbeleid zien de liberalen dan weer een uitweg in innovatie en zetten ze zich af tegen de 'groene verbodscultus' van snelheidsbeperkingen en duurdere vliegtuigtickets.

De kloof lijkt op het eerste gezicht onoverbrugbaar, maar de twee partijen vinden elkaar in hun streven naar politieke verandering na het 16-jarige bewind van Angela Merkel. 'De mensen hebben zich tegen de status quo uitgesproken', zei Lindner vrijdag. 'Er moet iets nieuws komen in Duitsland.' De groene covoorzitter Robert Habeck benadrukte dat 'beide partijen voor verandering staan, maar niet noodzakelijk dezelfde verandering.'

Bejaardenpartijen

Anders dan de SPD en de CDU/CSU, die in hun campagne de klemtoon legden op stabiliteit, riepen Die Grünen en de FDP in de aanloop naar de verkiezingen dat het dringend anders moet. De boodschap sloeg aan, vooral bij de jongeren. Van de Neuwähler - zij die voor het eerst konden stemmen - koos 23 procent voor de FDP en 22 procent voor de groenen. 'Dat was inderdaad frappant', zegt Melching. 'De SPD en de CDU zijn stilaan echte bejaardenpartijen.'

'Het is duidelijk dat de groenen en de liberalen de ambitie hebben om deel uit te maken van de volgende regering', zegt Melching. 'Maar het belooft een bijzonder ingewikkelde formatie te worden omdat bepaalde van hun eisen niet compatibel zijn. Natuurlijk komen er compromissen, maar ze zullen ook niet al hun principes aan de kant schuiven.' Bovendien kunnen de FDP en de groenen alleen maar de rol van kingmakers spelen als ze zich aan elkaar vastklampen.

Verkeerslichtcoalitie

En dan is er nog de vraag welke partij de bondskanselier levert. De SPD-lijsttrekker Olaf Scholz trok deze week het laken naar zich toe. Hij wil snel beginnen te praten over een 'verkeerslichtcoalitie' tussen zijn SPD (rood), de FDP (geel) en de groenen. Het zijn de drie winnende partijen van zondag', zei Scholz in een interview met Der Spiegel. 'De kiezers hebben de boodschap gegeven dat die drie het nu voor elkaar moeten brengen.'

Maar in zo'n verkeerslichtcoalitie komen de liberalen terecht in een links kabinet, terwijl hun voorkeur uitgaat naar de CDU/CSU. De christendemocraten hebben hun hoop op regeringsdeelname daarom nog niet opgegeven. 'De CDU ligt sinds zondag wel helemaal in de kreukels. De partijleden zijn nu vooral elkaar messen in de rug aan het steken', zegt Melching. Maar als de verkeerslichtcoalitie van Scholz mislukt, ligt het initiatief bij de CDU/CSU.

