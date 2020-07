Grootste partij in Europa kampt met drie gevaarlijke dissidenten

De Europese Volkspartij (EVP), de grootste politieke formatie in Europa, krijgt drie uitgesproken autocratische en populistische leiders niet in het gareel.

De Hongaarse premier Viktor Orbán was er maandag als de kippen bij om de Poolse president Andrzej Duda te feliciteren met zijn herverkiezing. Nochtans was de uitdager van Duda lid van de Europese Volkspartij EVP, de centrumrechtse koepel waar ook Orbans Fidesz-partij officieel deel van uitmaakt.

Fidesz is sinds maart vorig jaar wel geschorst maar voor een uitsluiting is er geen voldoende meerderheid in de centrumrechtse EVP. Drie wijzen, waaronder voormalig EU-Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy, rapporteerden inbreuken op de rechtstaat, de vrije pers en de academische vrijheid maar raakten het niet eens over de aanpak van Fidesz.

Huidig EVP-voorzitter Donald Tusk wil eind september een nieuwe poging wagen om Orbán uit de partij te stoten. Maar ook dat voornemen is gedoemd te mislukken. Orbáns recepten voor autocratisch en populistisch leiderschap, het testen van de limieten van de rechtsstaat en monddood maken van de pers slaan intussen aan bij andere EVP-tenoren, zoals de Sloveense premier Janez Janša en de Bulgaarse eerste minister Boiko Borissov.

Orbáns Sloveense 'mini-me'

Janša en Orbán zijn al jaren twee handen op een buik. Beiden waren helden die het communisme bestreden om na veel bochten uiteindelijk in de Europese Volkspartij te belanden. Beiden zijn meermaals beschuldigd van omkoping en corruptie.

Janša combineert de politieke agenda van Orbán met de tweets van de Amerikaanse president Donald Trump. Zo weigerde hij dit weekend excuses aan te bieden voor zijn tweets over de genocide in Srebrenica. Die had nooit plaatsgevonden als de Verenigde Naties de communistische misdaden op dezelfde manier hadden veroordeeld als de Holocaust, was de teneur.

Janša spuit vitriool naar migranten, de macht van Europees 'Brussel' en de 'presstitutes' van de media. Na vier maanden als premier heeft hij al een wetgeving klaar om de kritische pers te muilkorven en de leiding en financiering van de publieke televisie en het Slovaakse persbureau STA grondig om te gooien.

'Viktator Orbán rekent Jansa tot zijn 'speciale club van vrijheidsstijders en verdedigers van de nationale soevereiniteit'. Dat zei hij op een webinar vorige week over de toekomst van Europa met als titel: 'Europa ongecensureerd.' Dat belooft in de zoektocht naar een compromis over een Europese meerjarenbegroting en herstelplan eind deze week. Orbán heeft nu een medestander extra om een link tussen EU-financiering en eerbied voor de rechtsstaat af te zweren.

Bulgarije

Ook een andere EVP-collega, de Bulgaarse premier Boiko Borissov, doet van zich spreken. In Bulgarije wordt al vier dagen betoogd tegen de autoritaire stijl van karatekampioen en premier Boiko Borissov. De manifestanten beschuldigen de centrumrechtse Bulgaarse leider van maffiapraktijken en corruptie en vragen zijn ontslag.