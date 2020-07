Hagia Sophia in Istanboel opnieuw moskee

De wereldberoemde Hagia Sophia in Istanboel wordt weer een moskee. Turks president Recep Tayyip Erdogan tekende vrijdag een decreet waardoor moslims weer kunnen bidden in het historische gebouw.

De Hagia Sophia krijgt nog maar eens een nieuwe bestemming. Het gebouw was ooit een kerk, werd daarna een moskee en nog later een museum. Nu verandert het opnieuw in een gebedshuis voor moslims.

Erdogan

De Hagia Sophia werd in de 6de eeuw door de Byzantijnen als kathedraal gebouwd. Het imposante gebouw in de toenmalige Byzantijnse hoofdstad Constantinopel gold ooit als het middelpunt van de orthodox-christelijke wereld. Vandaag is het een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in Istanboel. Vorig jaar kreeg het 3,8 miljoen bezoekers over de vloer.