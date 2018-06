Harley-Davidson verhuist productie deels uit de VS

Om de Europese douanetarieven die vorige week ingingen te omzeilen, gaat Harley-Davidson de motorfietsen die bestemd zijn voor Europese klanten niet langer in de VS maken.

De Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson gaat de productie bestemd voor de Europese markt verhuizen uit de Verenigde Staten. Het bedrijf maakte dat bekend in een mededeling aan de beurswaakhond SEC.

Volgens Harley-Davidson is het de enige manier om Europese klanten te blijven bereiken na de douanetarieven van 6 tot 31 procent die de Europese Unie sinds vrijdag 22 juni heft op Amerikaanse motorfietsen, als vergelding op de Amerikaanse tarieven op Europees staal en aluminium.

De Europese heffingen maken een Harley in de EU gemiddeld 2.200 dollar per stuk duurder, zegt het bedrijf. Het zou bijzonder schadelijk zijn die meerprijs te laten betalen door de consumenten of door de verdelers van motorfietsen, die hun winstmarge zouden zien verdwijnen of slinken.

Om die reden heeft Harley-Davidson beslist de kosten van de EU-tarieven in eerste instantie zelf te dragen. Voor dit jaar gaat het naar schatting om 30 tot 45 miljoen dollar. Op jaarbasis zou het gaan om 100 miljoen euro.

Binnen negen tot achtien maanden wil het bedrijf echter de motorfietsen voor de Europese markt buiten de VS maken. Het is niet ons voorkeurscenario, laat Harley-Davidson weten, maar het is de enige duurzame manier om Harley's betaalbaar te houden voor Europese klanten.

Signaal aan Trump

De beslissing is een overwinning voor de Europese Commissie, die met de heffingen op Amerikaanse producten de Amerikaanse president Donald Trump het signaal wil sturen dat de EU niet over zich laat lopen. De bedoeling van de Commissie is Amerikaanse staten te treffen die door Republikeinse politici worden gedomineerd.

Het betekent dat de Europese kopers van Harley-Davidsons normaal niets zullen merken van de Europese tarieven. De impact zal wel gevoeld worden door Amerikaanse arbeiders, die na de verhuis minder werk zullen hebben. Het bedrijf heeft buiten de VS fabrieken in Brazilië, India en Australië.