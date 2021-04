Harley-motoren weldra fors duurder

Harley-Davidson moet vanaf juni fors hogere invoerrechten betalen op zijn import in de Europese Unie: 56 procent in plaats van 6 procent nu. De Amerikaanse motorfabrikant zal de beslissing 'onmiddellijk juridisch aanvechten'.

Slecht nieuws

Vanaf juni dreigen de Harley-motoren een pak duurder te worden in Europa. Dat is slecht nieuws voor het bedrijf dat er net weer wat bovenop kwam. In het eerste kwartaal van 2021 waren de resultaten beter dan verwacht.

In het eerste kwartaal verdiende het bedrijf 1,68 dollar per aandeel, dat is bijna dubbel zo veel als analisten verwachtten. De motorbouwer onder leiding van CEO Jochen Zeitz verwacht dit jaar een groei van de omzet van 30 tot 35 procent in het motorfietsensegment. Dit is aanzienlijk meer dan de vorige voorspelling van 20 tot 25 procent groei.