'Hele regio Madrid moet op slot'

Vanwege de heropflakkering van het coronavirus moet de bijna volledige regio Madrid zo snel mogelijk op slot. Dat is de mening van de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa, die de regionale regering zaterdag nog eens opriep de adviezen van de gezondheidsexperts te volgen. 'De situatie in Madrid is gecompliceerd en houdt een ernstig risico in', waarschuwde Illa. 'Er komen zware weken op ons af. Dit is een epidemiologische strijd tegen het virus, geen ideologische.'

De conservatieve regionale regering van Madrid legde vrijdag het advies van de linkse federale regering naast zich neer om de hoofdstad zo goed als volledig in lockdown te plaatsen. Er golden al beperkingen op de bewegingsvrijheid van de inwoners van 37 wijken, en die werden vrijdag uitgebreid naar 45 wijken. Het centrumrechtse regiobestuur van Madrid wil niet al te drastisch te werk gaan, omdat het vreest voor de economische gevolgen van een nieuwe lockdown in en rond de Spaanse hoofdstad.