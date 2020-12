Helft meer Belgische exportaangiftes na brexit

Voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge is het een hele klus om in orde te zijn tegen de brexit. De Europese Commissie verwacht dat de invoer- en exportaangiftes in België fors zullen stijgen.

Zeebrugge en Antwerpen liggen in de frontlinie van de brexit. Het Verenigd Koninkrijk is vanaf 1 januari 2021 een buitenland van de EU. De handel tussen het Europese vasteland en het VK is vanaf dan onderworpen aan de douane en andere formaliteiten. Zonder deal komen daar heffingen bovenop.

De gevolgen voor beide havens zijn groot. Antwerpen krijgt jaarlijks 14 miljoen ton cargo uit het VK te verwerken. De impact op Zeebrugge is nog groter: in 2019 verliep 17,2 miljoen ton tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge, goed voor 38 procent van de Zeebrugse goederentrafiek.

Gerassimos Thomas, directeur-generaal bij de Europese Commissie voor douane, nam woensdag poolshoogte van de voorbereidingen in Antwerpen en Zeebrugge. Eerder trok hij naar Calais, volgende week is Rotterdam aan de beurt. De Europese Commissie verwacht dat de invoeraangiftes in België na de brexit met 14 procent zullen stijgen en de exportaangiftes met 47 procent.

'Over het hele land zijn er 380 krachten bijgekomen en de autoriteiten rollen nieuwe technologie uit om de trafiek via de havens en luchthavens te versnellen.' De grootste uitdaging zijn de nieuwe douaneprocedures. 'Die voorbereiding is nodig, want vandaag willen de mensen dat alles vanaf dag een perfect loopt', zegt Thomas.

De Europese Commissie helpt waar mogelijk. Douanetarieven en wetgeving zijn Europees, de nationale douanesystemen zijn met elkaar verbonden en praten met elkaar. Vanaf volgend jaar is een EU-budget van een klein miljard euro beschikbaar voor de aankoop van materiaal, zoals scanners.

Cocaïne

Europa wil werk maken van een geïntegreerd systeem van risicomanagement. Om gebalder op te treden tegen de invoer van verboden vuurwapens, drugs of namaakgoederen. De Antwerpse haven heeft een geïntegreerd controlesysteem, al blijft de drugstrafiek er sterk aanwezig, zoals blijkt uit documenten waarover De Tijd deze week berichtte.

Antwerpen is niet de enige Belgische plaats die de Europese Commissie volgt. De luchthaven van Luik geldt als een hotspot voor namaakgoederen omdat daar veel producten uit China binnenkomen.

Zeebrugge

De logistieke voorbereiding in Zeebrugge is uitstekend, zowel voor de invoer van als de uitvoer naar het VK, luidt Thomas' oordeel. Het Belgische IT-systeem krijgt goede punten van Europa. 'We willen immers geen douane-inkomsten verliezen', zegt Thomas. EU-lidstaten moeten het grootste deel van de douanegelden doorstorten naar Europa.