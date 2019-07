Hello Kitty krijgt Europese boete wegens afschermen grenzen

Sanrio legde volgens de Commissie beperkingen op aan handelaren in producten met een beeltenis van het bekende figuurtje. Zij kregen verbod om de producten in andere EU-lidstaten te verkopen.

Dat is in tegenspraak met de Europese handelsregels. Volgens de commissie hebben Europese consumenten elf jaar lang mogelijk te veel moeten betalen voor de Hello Kitty-producten, omdat ze in andere landen niet op zoek konden gaan naar een lagere prijs.