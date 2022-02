Sinds president Sergio Mattarella Mario Draghi een jaar geleden tot kapitein benoemde op het zwalpende schip, is het tij gekeerd voor Italië. De economie boomt, hervormingen staan in de steigers en Italië is niet langer de risee van de Europese klas. ‘Maar als politici de kentering de komende jaren niet consolideren, zal zijn erfenis vervliegen.’