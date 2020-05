Herstelplan van 750 miljard lakmoesproef voor Ursula von der Leyen...

Met een tijdelijk fonds van 750 miljard euro, waarvan 500 miljard transfers, wil de Europese Commissie een breed herstel en een toekomst voor de volgende generaties mogelijk maken. Angela Merkel vreest 'moeilijke onderhandelingen' over dit plan.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is begonnen aan de lakmoesproef van haar Europees mandaat: de zwaarste sociaal-economische crisis ooit in het bestaan van de Europese Unie trotseren. 'We maken van die uitdaging een kans', zei ze voor het Europees Parlement. 'We gaan niet alleen investeren in herstel, maar ook in een groene en digitale toekomst van de volgende generatie.'

Von der Leyen wil de komende jaren een berg geld verzetten via de Europese begroting, alles samen 1.850 miljard euro. Dat bedrag valt uiteen in een tijdelijk herstelfonds van 750 miljard euro, waarvan 500 miljard aan giften en 250 miljard aan goedkope leningen, en een meerjarenbegroting nieuwe stijl voor de periode 2021 tot 2027 van 1.100 miljard euro.

Waar komt het geld vandaan?

De Europese Unie werkt met meerjarenbudgetten waarin bedragen en plafonds worden vastgelegd voor zeven jaar. Het gros van de Europese kas wordt gespijsd met bijdrages van de lidstaten, op basis van hun bruto binnenlands product (bbp). De 1.100 miljard euro is goed voor 1,07 procent van het Europese bbp van de Unie en ligt zeker niet hoger dan gebruikelijk.

Het herstelfonds van 750 miljard euro is wel een revolutie. De Commissie gaat zelf geld ophalen op de financiële markt. Ze wil daarvoor tijdelijk de marges verhogen van hoeveel de lidstaten maximaal betalen aan de Europese meerjarenbegroting en ze gebruiken als onderpand om leningen af te sluiten. De lidstaten staan eveneens garant voor de lening.

Hoe wordt het manna verdeeld?

De Commissie verdeelt de 1.850 miljard euro via de Europese begroting. Landen die het meest getroffen werden door de pandemie krijgen meer middelen. Ook bedrijven en sectoren die zwaar getroffen zijn, kunnen op steun rekenen.

Europa trekt lessen uit de coronacrisis. Zo komt er een een budget voor gezondheid van 9,4 miljard euro. Voorts drijft von der Leyen haar prioriteiten van vergroenen, digitaliseren en het weerbaar maken van Europa door. Investeringen dreigen in 2020 en 2021 met 1.000 miljard euro te verminderen. Daarom brengt de Commissie samen met de Europese Investeringsbank EIB instrumenten in stelling om een investeringsstroom en Europese autonomie te garanderen.

Het kroonjuweel van het plan is een nieuwe 'faciliteit voor herstel en weerbaarheid' van 560 miljard: 310 miljard in de vorm van giften en 250 miljard aan leningen. België zou daaruit alleen transfers ontvangen, voor 5,48 miljard euro. Italië is koploper met 81,8 miljard euro aan giften en bijna 91 miljard aan leningen, gevolgd door Spanje en Polen.

Hoe gratis is dat geld?

Alle lidstaten dragen al bij aan de EU-begroting, maar armere landen krijgen meer uit de pot dan ze erin steken. Von der Leyen wil met het herstelfonds 500 miljard euro doorsluizen via giften en 250 miljard via leningen. De bedragen zijn maximaal beschikbare enveloppes. Zowel aan de leningen als aan de transfers zijn voorwaarden verbonden. De landen moeten hervormings- en investeringsplannen indienen, in lijn met de Europese prioriteiten van vergroening, digitalisering en het weerbaar maken van de economie. De plannen moeten bovendien stroken met de economische aanbevelingen die de Commissie voor elke lidstaat uitvaardigt. Het is dus nooit gratis geld.

Natuurlijk moeten de leningen die de Commissie aangaat op de financiële markten worden terugbetaald. De komende zeven jaar alleen de intresten, van 2028 tot 2058 de hoofdsom. Von der leyen wil de komende jaren een akkoord over nieuwe 'eigen Europese inkomstenbronnen' om die terugbetaling te financieren. Ze denkt aan een plastictaks, het doorstorten van hogere inkomsten uit de handel in vervuilingsrechten, een heffing op de omzet van multinationale bedrijven die voordeel halen uit de Europese interne markt, een digitale taks of een CO2-heffing op de invoer van vervuilende producten van buiten Europa.

Is een akkoord mogelijk?

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel plant een Europese top op 19 juni, maar een akkoord vinden wordt moeilijk. De vier zuinige landen uit het noorden willen geen transfers, maar leningen. De Oost-Europese landen vrezen een verhuis van hun geldstroom naar Zuid-Europa en de meeste lidstaten zijn geen grote fan van eigen Europese belastingen.