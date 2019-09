Het brexitgevecht in vijf vragen

Zijn we nu zeker dat een no-dealbrexit is vermeden? En komen er vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk? Het brexitgevecht uitgelegd.

1. Wat staat er op het spel?

De vraag of het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU verlaat zonder deal.

Premier Boris Johnson wil ten allen prijze de brexitdeal vermijden die zijn voorgangster Theresa May onderhandelde met de EU27. Hij dringt aan op een nieuwe deal en verlaat liever de EU zonder afspraken als Brussel niet heronderhandelt.

Het Brits parlement wil zo’n harde brexit ten allen prijze vermijden. Daarom besliste Johnson de werkzaamheden van het parlement vanaf volgende week op te schorten. Hij kan dat, omdat in het Verenigd Koninkrijk de premier meer macht over de agenda van het parlement heeft dan in België.

Het parlement vocht dinsdagavond terug tegen de regering door de controle over de stemmingen te heroveren. 328 parlementsleden stemden na een spoeddebat en met de zegen van Lagerhuis-voorzitter John Bercow voor een motie die hen woensdag uitzonderlijk de controle heeft over de agenda van het Lagerhuis.

2. Wat gebeurt er vandaag in het Lagerhuis?

Het parlement bespreekt een wetsvoorstel dat premier Johnson verplicht om uiterlijk op 19 oktober, net na een Europese top in Brussel, het parlement te laten stemmen over een nieuwe brexitdeal. Als die wordt weg gestemd en vervolgens ook het no deal-scenario wordt weg gestemd, moét Boris Johnson vervolgens doen wat hij niet wil: de brexit-deadline verlengen.

3. Wat betekent dat voor de tory's van premier Boris Johson?

Johnson is zijn meerderheid kwijt. De oppositiepartijen – Labour, de Liberaal-Democraten, de groenen, de antibrexitpartij Change UK en de nationalisten uit Schotland en Wales – kregen dinsdag de steun van 21 gematigde Conservatieven. Die 21 kantten zich tegen een No Deal. Een andere conservatief, Phillip Lee, stapte dinsdag over naar de Liberaal-Democraten.

4. Komen er nu vervroegde verkiezingen?

Wellicht wel, maar niet om de redenen die logisch zijn. Als een regering haar meerderheid verliest, vraagt de oppositie normaal gezien een vertrouwensstemming. De meerderheidspartijen verliezen die dan en de regering valt.

Alleen gaat dit gevecht over de no deal brexit. En niet over de regering an sich.

Daarom zal het zo goed als zeker Boris Johnson zélf zijn die vervroegde verkiezingen afroept omdat hij de gok wil riskeren dat met hij met een radicaal brexit-programma de brexit-partij van Nigel Farage leeg kan zuigen en de verkiezingen winnen. De oppositie is volgens hem te verdeeld, wat in het Britse tweepartijenstelsel een onoverkomelijke handicap is.

5. Is een no deal vermeden?

Wellicht. Maar niet helemaal zeker. Verwacht wordt dat het Brits parlement deze week een wet aanneemt die de regering verplicht om een no deal te vermijden.