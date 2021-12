Het ergste van de brexit moet nog komen...

De brexit lijkt wel een film in slow motion: de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie worden maar geleidelijk zichtbaar. De pandemie maakt de economische balans veel zwaarder. Een normalisering van de relaties is ver weg met een Britse regering die met een terugkeer als soevereine wereldmacht dweept en aan de afspraken met Europa morrelt .

Het VK maakt sinds 1 januari 2021 geen deel meer uit van de EU. Het akkoord over de scheiding dateert intussen van twee jaar geleden. Het handelsakkoord moest een brug naar een nieuwe toekomst bouwen: een handel zonder invoertarieven- of quotabeperkingen. Maar volgens Oxfordonderzoekers heeft die weinig ambitieuze deal meer weg van een no-deal, een Brits vertrek uit de Unie zonder akkoord.

Gebrek aan ambitie

Dat gebrek aan ambitie is een rechtstreeks gevolg van de brexitkeuzes van premier Boris Johnson. Die wilde de Europese regels, normen en standaarden inruilen voor Britse varianten voor industrie- en landbouwproducten. Hij maakte komaf met het Erasmusprogramma dat jongeren de kans biedt in andere lidstaten te studeren en weigerde Europese diploma’s en beroepen slaafs te erkennen.

De Britse goederenhandel lag in de eerste tien maanden van 2021 11 tot 16 procent lager door die belemmeringen, berekende John Springfield van het Centre of European Reform. Die cijfers sporen met de analyse van het Britse Office for Budget Responsability, een Britse versie van het Federaal Planbureau. Die verwacht dat de brexit op lange termijn 4 procent van het Britse bruto binnenlands product kost. Dat is tweemaal meer dan de impact van de pandemie.