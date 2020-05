Het fotomoment | Mikhail opent de dans

Deze woorden schrijvend, klinkt een liedje van Bill Withers op de achtergrond en het past bij deze foto. Ook al is Mikhail Stepulev geen veteraan van Vietnam en verloor hij zijn arm niet. Maar oorlog is oorlog en oorlog is overal onwezenlijk. Zo zingt Bill Withers voor Mikhail Stepulev: ‘If you’re like me, you’ll remember it like anybody remembers any war. One big drag.’ Op dat slepende ritme kun je dansen, op die ene tegel, of op dat aandoenlijk stukje beton, zo vlak bij die barst. Stilletjes heen en stilletjes weer leidt Mikhail het meisje, zoals in zijn beste dagen. Denkend, met de zanger, ‘about young guys who were like I was when I was young.’