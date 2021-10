‘Het is een survival of the fittest’

Auto’s schuiven aan bij een tankstation in het Engelse Peterborough. Door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs komt de brandstofvoorziening in het gedrang.

De crisis aan de Britse tankstations creëert al een week chaos en frustratie in de vijfde economie ter wereld. Een verslag uit Ashford, waar pompen droog staan en rijen van auto’s het verkeer compleet blokkeren. Het einde is nog lang niet in zicht. ‘This is impossible.’

‘Jullie gaan echt de politie moeten bellen.’ Met lichte paniek in de ogen stormt een vrouw de shop van het Esso-tankstation op Hythe Road in Ashford binnen. ‘De wegen zijn compleet geblokkeerd en dadelijk moeten de schoolbussen erdoor.’ De pompbediende blijft er kalm onder, ze is al wat gewend na de voorbije week. Ze verzekert de vrouw dat ze zal bellen, maar die lijkt niet onder de indruk. Twee minuten later stapt een leraar van een van de scholen in de buurt, herkenbaar aan de badge aan zijn broek, het winkeltje in met dezelfde vraag. ‘Het gaat echt niet meer.’

Buiten, tussen de pompen, staat een vrachtwagen het station te bevoorraden. De toegang is afgezet met kegeltjes. Het is iets na zeven, donderdagochtend, en de komst van de tankwagen had in de buurt het effect van een pot honing op een familie beren. In twee richtingen staat de straat vol met aanschuivende auto’s, taxi’s, bussen, vuilniswagens, bestelwagens en vrachtwagens, tot achter de bocht, en de volgende.

Lynne Harman (76) was er snel bij. Ze kreeg een whatsapp van haar buurman, die rond 6 uur zijn hond uitliet en de tankwagen had zien aankomen. Ze sprong met- een in haar auto en staat nu als twintigste in de rij al een uur te wachten. ‘Ik ben nog geen inch opgeschoven. Of jawel, één autolengte, toen iemand voor mij het opgaf.’ In haar Toyota Corolla heeft ze nog diesel voor zo’n 40 mijl (64 kilometer) maar dat is te weinig om haar booster shot, haar derde coronavaccin, te gaan halen. ‘Ik doe alles wat ik kan met de bus, maar hiervoor heb ik mijn auto wel nodig.’ Op de vraag of we hier de gevolgen van de brexit zien, haalt ze de schouders op. ‘Wie weet dat? Veel goeds heeft het in ieder geval nog niet opgeleverd.’

Er is een publiek dat maar wat graag eensgezind van de door de media gecreëerde klif springt in plaats van logisch naar de feiten te kijken. Mark Shanahan Professor politiek universiteit Reading

Achter haar stapt een werkman in fluo- oranje plunje uit zijn witte camionette om zijn benen te strekken. Ricky Burden (30) moet 100 kilometer verderop een afsluiting plaatsen, maar zal met een kwart tank niet heen en terug geraken. Vervelend, maar hij zit vooral in met zijn vrouw die voor de National Health Service (NHS) werkt en nu niet tot bij haar stervende patiënten geraakt. ‘Brexit? Het ging al negen maanden goed, dus ik zie niet in wat dat hiermee te maken heeft.’ Hij wijst naar de media, en vooral de sociale, die nodeloos paniek hebben veroorzaakt. ‘En nu is het een survival of the fittest.’

Als de tankwagen vertrekt, wordt de chauffeur als een bevrijder onthaald op geclaxonneer en opgestoken duimen. Auto’s starten hoopvol, maar na een kwartier beweegt de rij nog altijd niet. Een voorbijganger weet dat de pompen defect zijn. Intussen vult de stoep zich met tieners in schooluniform, ze maken filmpjes en bekijken het schouwspel met veel oh my god’s. De verwarring en de boosheid nemen toe. De overbuur van het tankstation roept vanaf zijn oprit: ‘This is impossible!’ Sommigen draaien weg, anderen stappen uit om verhaal te halen. Na twee uur stilstand zou het hele stadscentrum geblokkeerd zijn, zegt iemand. Politie is niet te zien.

Overkokende potjes

De complete stilstand in dit stadje in Kent, in het zuidoosten van Engeland, staat in scherp contrast met de rust die de Britse overheid al een hele week probeert te prediken. Diezelfde ochtend claimen meer- dere leden van het kabinet van premier Boris Johnson dat de brandstofcrisis stilaan onder controle is.

‘Het zijn moeilijke dagen geweest, maar de situatie is aan het stabiliseren’, laat staatssecretaris voor Bedrijven Kwasi Kwarteng op de radio verstaan. Uit de dagelijkse update van de Petrol Retailers Association, die 65 procent van de meer dan 8.380 Britse tankstations verenigt, blijkt op dat moment dat 37 procent van hun leden droog staat, wat al een fikse verbetering is tegenover de 90 procent van vorig weekend. Dat degene die wel een voorraad hebben compleet overrompeld worden, staat er niet bij. Vrijdag was de boodschap van de overheid dat een terugkeer naar normaal nog zeker een week kan duren.

Het begon allemaal met een bericht van BP vorige week donderdag. Dat meldde dat het een ‘handvol’ stations ‘tijdelijk’ moest sluiten. Dat escaleerde vorig weekend in een collectieve angst om zonder benzine te vallen, een onrust die alleen maar leek te groeien bij elk nieuwsbericht over aandikkende rijen en elke boodschap vanuit de overheid en de brandstofsector om vooral niet te panikeren. De situatie dompelde de vijfde economie ter wereld in chaos en frustratie. Sociale media staan vol filmpjes van Britten bij wie de potjes overkoken en die op de vuist gaan om aan gerantsoeneerde diesel te komen.

De crisis in grote delen van het VK is een bevoorradingscrisis. Brandstof is er genoeg in de terminals, maar het transport tot aan de pomp loopt spaak. Er waren al 100.000 HGV-chauffeurs (Heavy Goods Vehicle) te kort. Als de vraag dan plots abnormaal explodeert zoals de voorbije dagen, geraakt het hele systeem verstoord. Intussen zette de overheid een civiele reservevloot van tankwagens in en worden 150 militairen in allerijl opgeleid om snel bij te springen.

Hetzelfde probleem leidde al tot andere vormen van schaarste. Veel supermarkten kampen met lege winkelrekken. Sommige pubs dreigen zonder bier te vallen en vestigingen van McDonald’s moesten hun menu al aanpassen door gemiste leveringen. Britten krijgen de waarschuwing dat het cadeauseizoen in de aanloop naar Kerstmis dit jaar een catastrofe kan worden.

Deksels b-woord

Intussen lijden de economie en het dagelijks leven, zegt Jo James, de voorzitster van de Chamber of Commerce van Kent. ‘Elke vertraging in de beweging van goederen en diensten heeft impact. Het chauffeurs- tekort wordt in de hele bevoorradings- keten gevoeld.’ Voor de lokale bedrijven is het grootste probleem dat hun mensen het moeilijk hebben om op hun werk te geraken, zegt ze, waardoor ze opnieuw noodgedwongen thuiszitten net nu de covid- restricties eindelijk waren opgeheven.

De vingers gaan in verschillende richtingen als er schuldigen moeten worden aangewezen. De pandemie en de schokken waarmee de economie er weer van herstelt, leiden tot tekorten aan truckchauffeurs over heel Europa. In het VK zijn door corona 40.000 examens voor chauffeurs in opleiding uitgesteld, waardoor de pool van verouderende vrachtwagenchauffeurs - de gemiddelde leeftijd is 55 - er al even niet meer wordt aangevuld.

Anderen zijn boos omdat de media, niet voor het eerst, de sereniteit niet wisten te bewaren, met de run op tankstations als gevolg. ‘Als het schreeuwerig op de voor- pagina staat, krijg je deze rijen. Net zoals het met toiletpapier was bij het begin van de pandemie’, zegt Burden, aanschuivend aan het Esso-station van Ashford. In een peiling van YouGov deze week gaf 23 procent aan dat de schuld bij slecht bestuur door de overheid lag, de helft wees naar de media.

De crisis heeft vele vaders, zegt Mark Shanahan, professor politiek aan de universiteit van Reading. ‘Waaronder elementen in de media die de paniek opkloppen met dreigende koppen, bij een publiek dat maar wat graag eensgezind van de door de media gecreëerde klif springt in plaats van logisch naar de feiten te kijken.’

Ik ben een ex-soldaat en ik was in de eerste Golfoorlog en in Bosnië. Maar nu heb ik meer stress dan toen. Een HGV-chauffeur

Er is onvermijdelijk ook de brexit, al lijken weinigen in Ashford, moegetergd sinds 2016, zin te hebben om het hele debat rond het dekselse b-woord nog eens te voeren. ‘Ik heb niet de indruk dat dat nu weer opspeelt. In mijn kringen toch niet’, zegt lerares Olivia Wypior (25), die woensdagavond tevergeefs het Applegreen Ashford Service Station - low fuel prices, always! - op was gereden in de hoop wat diesel te scoren. Iemand in de werkchat had haar getipt, maar ze had het bordje met ‘NO FUEL’ niet gezien. ‘Maar ik wil het wel geloven dat het daaraan ligt, want we hadden bloody niet uit de EU mogen gaan.’

Toch speelt wel degelijk een brexit- effect. Alleen al omdat zo’n 20.000 Euro- pese chauffeurs het VK de voorbije jaren noodgedwongen hebben verlaten. Dat is een vijfde van het huidige tekort. In het nieuwe immigratiesysteem gelden vrachtwagenchauffeurs als ‘low skilled’ en zijn ze niet langer welkom. In Noord-Ierland, dat een open grens deelt met EU-lid Ierland, is van een tankstationcrisis overigens geen sprake. Shanahan: ‘Het was van bij het begin de bedoeling om Europa te laten eindigen aan onze grenzen, maar tegelijk speelde de regering ‘wait and see’ in de naïeve veronderstelling dat commercieel ondernemerschap probleemloos zou blijven voortgaan zoals dat altijd het geval was.’

Op het continent leidde de pomp- paniek tot de nodige schadenfreude. Olaf Scholz zei maandag na zijn verkiezingsoverwinning in Duitsland: ‘Het vrije verkeer van arbeid is een onderdeel van de Europese Unie, en we hebben hard gewerkt om de Britten te overtuigen om die niet te verlaten. Ze hebben anders beslist, en ik hoop dat ze hun problemen nu kunnen managen.’

Ook voormalig brexitonderhandelaar en huidig Frans presidentskandidaat Michel Barnier was er snel bij om te wijzen op de ‘directe link’ met de brexit.

Om uit de malaise te geraken schreef de Britse overheid bijna een miljoen land- genoten aan die over het juiste rijbewijs beschikken met de vraag of ze willen bijspringen als truckchauffeur. En de grens mag weer een klein beetje open. Er worden 5.000 tijdelijke visa uitgedeeld aan tankwagenchauffeurs uit de EU, die vervallen op kerstavond. Jo James van de Chamber of Commerce vindt die ingreep ‘maar een druppel in de oceaan’ die de kern van het probleem niet aanpakt. ‘Europese truckers moeten weer structureel welkom zijn in het VK. En meer moet gedaan worden om het beroep weer aantrekkelijk te maken voor nieuwkomers, zodat we de economie in beweging kunnen houden.’

Zwijgzame mannen

De vraag is of veel EU-onderdanen zin hebben in zo’n kerstvisum. Op een gigantisch parkeerterrein met plaats voor 330 vrachtwagens langs de M20, iets ten zuiden van Ashford, valt alvast weinig enthousiasme te bespeuren. De parking is een rustplek voor camioneurs vlak voor of nadat ze het Kanaal oversteken, en populair vanwege zijn warme maaltijden, relatief propere toiletten, wifi en fitness. Er staan rijen aan parallel geparkeerde trucks met nummerplaten uit Hongarije, Bulgarije, Polen, Roemenië, Litouwen, Tsjechië en zelfs Rusland.

Een schuchtere Bulgaar, weggedoken in zijn hoodie, is niet meteen onder de indruk van een tijdelijk visum. Hij woonde eerder in Engeland en ziet niet in waarom hij zou terugkeren. ‘Ze zullen er alleen genoeg vinden als ze heel veel betalen’, zegt hij, voor hij wegsloft. Een Roemeens koppel dat samen wekelijks tussen Roemenië en Engeland rijdt, lacht het hele voorstel weg.

Zo goed als alle truckers die aan de ingang van het restaurant aankomen, zijn zwijgzame buitenlandse mannen. Een zeldzame Engelsman die passeert, haalt eerst nog eens zwaar uit naar de media, die ‘alles veroorzaakt hebben’. Dat er een groot tekort is aan meer collega’s verstaat hij maar al te goed, want als HGV-chauffeur word je constant slecht behandeld, waar je ook komt, foetert hij. ‘Ik ben een ex-soldaat en ik was onder andere in de eerste Golf- oorlog en in Bosnië. Maar nu heb ik meer stress dan toen.’