'Het klimaat zit niet mee aan tafel in Glasgow'...

'Zonder klimaatbunkers dreigen tientallen miljoenen Indiërs binnen dit en tien jaar te sterven door het klimaat.' Een gesprek met Europees klimaatdiplomaat Marc Vanheukelen over waarom iedereen in Glasgow naar Europa kijkt, waarom het westen de reconversie van de mijnen in Zuid-Afrika betaalt en de geopolitiek van de klimaatverandering.

De ene buitenlandse delegatie na de andere vindt in Glasgow de weg naar Europees klimaatdiplomaat Marc Vanheukelen. 'Als er één thema is waar de Europese Unie beschouwd wordt als globaal leider, is het de klimaatverandering', zegt de Belg die topposten bekleedde in de Europese Commissie en de EU-diplomatie. Zijn belangrijkste taak is de grote vervuilers te bewegen tot ambitieuze klimaatinspanningen, andere landen te helpen hun uitstootdoelen te halen en de geopolitieke gevolgen van de klimaatverandering in kaart te brengen.

'Hier in Glasgow hoor je vooral doelstellingen. Maar die ambitie uitvoeren, is cruciaal. Alles draait om de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Wat telt, is hoeveel water er in de kuip zit, niet hoeveel erin loopt', beklemtoont Vanheukelen. 'Europa heeft een duidelijk pad om klimaatneutraal te worden. We moeten de komende 9,5 jaar evenveel doen als de voorbije 30 jaar. Mensen in Vlaanderen zeggen terecht dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn. Maar het punt is dat we niet met het klimaat kunnen onderhandelen. Een loonakkoord kan je uitstellen, net als belastingen. Maar de natuur zit niet mee aan tafel.'

Helpt de belofte van meer dan honderd landen om de uitstoot van methaan tegen 2030 met minstens 30 procent te verminderen?

Marc Vanheukelen: 'Toen ik vijf maanden geleden met die idee kwam, was de respons mager. Intussen beseffen veel landen dat methaan het enige broeikasgas is waarmee je op 15 jaar effect boekt. Methaan is een krachtiger broeikasgas dan CO2, maar verdwijnt al na tien jaar uit de atmosfeer. We kunnen de opwarming van de aarde zo met 0,2 of 0,3 graden verminderen.'

'Veel methaan ontsnapt via lekken in olie- en gaspijpleidingen. We denken dat jaarlijks 55 miljard ton CO2-equivalentie opgaat in de lucht, maar we weten het niet precies. Daarom is meer transparantie en standaardisering nodig. Op termijn gaan we aan landen zeggen: 'Als je de gaslekken niet meet, kopen we elders ons gas'.'

Hoe overtuig je ontwikkelingslanden om een versnelling hoger te schakelen?

Vanheukelen: 'We gebruiken de kracht van onze geldbeugel. We ondertekenden deze week, samen met de Britten, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie een 'new deal' voor 8,5 miljard dollar steun aan de reconversie van de steenkoolmijnen in Zuid-Afrika. Steenkool maakt er 80 procent uit van de elektriciteit. Wij bieden subsidies en goedkope leningen voor het versnellen van de vergroening van de elektriciteit. We financieren ook flankerende maatregelen voor de 100.000 mijnwerkers in het land.'

'Dat is geen blanco cheque. We gaan systematisch opvolgen en betalen per schijf. Maar het is wel een akkoord zonder voorgaande. We praten al jaren over zo'n green deal, waarbij de rijke landen geld op tafel leggen in ruil voor een engagement van ontwikkelingslanden om de transitie te versnellen. Zuid-Afrika wil graag dat model zijn. Als het werkt, kan iets gelijkaardigs in andere landen: Viëtnam, de Filippijnen, Indonesië en vooral India. We weten dat er in die regio kantelpunten aankomen.'

Welk kantelpunt bedreigt India ?

Vanheukelen: 'Wetenschappers vrezen dat de volgende tien jaar 'Wet Bulb Temperature' - een bubbel van extreme hitte en extreme vochtigheid die maakt dat mensen niet meer kunnen zweten - tien procent kans maakt om voor te komen in India en Pakistan. Tientallen miljoenen inwoners van het Indisch subcontinent dreigen het slachtoffer te worden. Als je dan geen bunkers hebt om te schuilen gaat een kerngezond mens na twee uur dood. Zo wordt de klimaatverandering wel heel reëel.'

Verandert de klimaatverandering ook het geopolitieke speelveld?

Vanheukelen: 'Technologie wordt een bron van toekomstige conflicten. De vraag naar fossiele energie dreigt binnen twintig jaar op te drogen. Dat wordt een uitdaging voor Rusland en een aderlating voor Nigeria, Venezuela, Algerije, Libië en Irak. We zullen ook een afhankelijkheid van en rivaliteit rond mineralen creëren die worden gebruikt in hernieuwbare energie en batterijen.'

'De opwarming zal droge delen van de wereld droger maken en natte delen natter. Als we de klimaatverandering niet kunnen tegenhouden, zullen zich ernstige veiligheidsvraagstukken voordoen. De armste delen in de wereld, zoals Noord-Afrika en de Sahel, worden onleefbaar. Ik vrees massale migratie en onvermijdelijk ook internationale spanningen.'

Welk gevoel heeft u bij de klimaatconferentie?