‘Hier hebben we geen enkele kandidaat-kanselier gezien’

In Rijnland-Palts strijdt de Duitse CDU voor haar laatste kans. De christendemocraat Armin Laschet, die zijn voorsprong in rampgebied verspeelde, probeert met een bliksembezoek het vertrouwen terug te winnen. ‘Op campagne gaan loont absoluut nog.’

Bij de Hauptmarkt in Trier zwaait een boekhandelaar met zijn armen. ‘In de peilingen gaat het omhoog, omlaag en zelfs eronder.’ Vlak voor de stembusgang op zondag vermoedt de vijftiger dat het nog alle kanten op kan.

Trier, aan de Moezel niet ver van de grens met Luxemburg, is de oudste stad van Rijnland-Palts. In deze deelstaat kostten overstromingen deze zomer tientallen levens. Dorpen werden weggevaagd, wegen onherstelbaar verwoest. De overlevenden bleven in rouw achter, de schade liep tot in de miljarden.

Terwijl in het zwaar getroffen Erftstadt de bondspresident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zijn medeleven betuigde, stond Armin Laschet op de achtergrond moppen te tappen. De christendemocratische partijleider en kandidaat-bondskanselier kreeg de hoon van heel Duitsland over zich heen.

Het incident bleef niet zonder gevolg. Voor het eerst in haar geschiedenis dook de CDU onder de grens van 20 procent en greep de sociaaldemocratische SPD de koppositie in de peilingen. Daardoor zijn de bondsverkiezingen de spannendste sinds 2005, toen de CDU maar net van de SPD won en Angela Merkel bondskanselier werd.

Schermvullende weergave Een moppen tappende Armin Laschet tijdens een bezoek aan het rampgebied. ©AFP

Flaters

‘Maar ik denk niet dat Laschet de verkiezingen hier al heeft verspeeld’, zegt de boekhandelaar. ‘Het grote aantal zwevende kiezers en de stemmers die van partij wisselen, maken de verkiezingen onvoorspelbaar’, zegt Claudia Ritzi, professor politieke theorie aan Trier Universiteit. ‘Een goed optreden kan zich direct vertalen in meer stemmen. Slaat iemand een flater, dan zie je het omgekeerde gebeuren.’

Behalve Laschet gingen ook andere partijleiders de mist in. De Groenen-leider Annalena Baerbock moest zich verdedigen tegen beschuldigingen van plagiaat in haar boek en onjuistheden op haar cv. Ook de SPD-leider Olaf Scholz kwam niet ongeschonden uit de verkiezingsstrijd. De frauduleuze ondergang van het fintechbedrijf Wirecard en de schandaal van de cum/ex-belastingontduiking achtervolgen de minister van Financiën, net als een huiszoeking op zijn ministerie.

‘Zulke gebeurtenissen knagen aan de geloofwaardigheid van de kandidaten’, zegt Ritzi. ‘De verkiezingsstrijd wordt sterk gedreven door image-building: met verschillende puzzelstukjes probeert de kiezer zijn ideale kandidaat in elkaar te schuiven.’

Wederopbouw

Op de campus van Trier Universiteit denkt een studente niet dat de waternood van deze zomer een verkiezingsthema is. ‘De bondsregering kan niet meer doen dan geld geven. Het opbouwen moeten we toch zelf doen.’

Problemen genoeg in deze zwakke regio. Hopelijk bekommert Berlijn zich daarom. Claudia Ritzi Professor politieke theorie Trier Universiteit

Berlijn beloofde het overstromingsgebied 30 miljard euro uit een gezamenlijk wederopbouwfonds met de deelstaten. Na de ramp bracht bondskanselier Angela Merkel een bezoek aan de Eifel, de hardst getroffen regio. Daar heeft het water de enige spoorwegverbinding tussen Keulen en Trier, de Eifelstrecke, onbruikbaar gemaakt, wat het gebied nagenoeg geïsoleerd maakt.

Ondanks de roep van de lokale CDU voor een snel herstel, ziet Ritzi dat niet gebeuren. ‘Iedereen hoopt op een nieuw tweebaansspoor, maar niemand weet wanneer überhaupt gebouwd gaat worden. Dat kan jaren in beslag nemen.’ Ook de autowegen kunnen het wegvallen van het treinvervoer volgens haar niet opvangen. ‘Ook daar moet flink in geïnvesteerd worden. Problemen genoeg in deze zwakke regio. Hopelijk bekommert Berlijn zich daarom.’

Na Merkel is er nauwelijks nog bezoek uit Berlijn geweest, ondanks de vele verkiezingscampagnes elders in het land. Tot teleurstelling van de inwoners van Trier. ‘Vier jaar geleden bezocht zowel Merkel als haar tegenkandidaat de stad. Dit keer hebben we Baerbock, Laschet en Scholz niet gezien. Dat vreet aan de Trierenaar’, zegt Ritzi.

Vier dagen voor de stembusgang reisde Laschet alsnog naar Rijnland-Palts, voor het eerst sinds het beruchte lachmoment. In Landau in der Pfalz erkende de 63-jarige CDU’er dat de verkiezingscampagne niet bepaald op rolletjes loopt. ‘Maar daar gaat het nu niet meer om. We moeten een meerderheid hebben, waardoor het land stabiel blijft. Daarvoor strijden we, tot de eindsprint voorbij is!’

In de peilingen blijft de CDU steken op 22 procent met 3 procentpunten achterstand op de SPD. Ondertussen weet een kwart van de kiezers nog altijd niet op wie ze gaan stemmen. ‘Daarom loont op campagne gaan absoluut nog’, zegt Ritzi. ‘Al verloopt de strijd door corona vooral via tv.’