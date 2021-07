Historische hittegolf in Griekenland

Het kwik kan er de komende dagen op het vasteland oplopen tot 46 graden Celsius. In Italië en Turkije heeft de brandweer de handen vol met bosbranden.

In Griekenland werd begin deze week al gewaarschuwd voor de extreme hitte. De hittegolf houdt naar verwachting aan tot begin augustus. Tijdens de golf zakken de temperaturen 's nachts naar verwachting niet onder de 25 graden, in de grote steden zelfs niet onder de 30 graden.

Het extreme weer kan leiden tot het uitbreken van nieuwe natuurbranden of kan de al woedende branden verergeren.

Op meerdere plaatsen in Griekenland worden gebouwen met airconditioning opengesteld voor burgers. Ook stuurt de overheid tenten en containers met airconditioning naar kampen waar migranten worden opgevangen. Grieken worden opgeroepen zich te onthouden van activiteiten die kunnen leiden tot branden, niet onnodig te reizen en spaarzaam om te gaan met water en elektriciteit.

Bosbranden in Italië en Turkije

In Italië heeft de brandweer ondertussen de handen vol met bosbranden, vooral in het zuiden. De afgelopen 24 uur moesten brandweerlieden achthonderd keer uitrukken.

Er woeden ook bosbranden in de zuidelijke regio's Puglia, Calabria en Campania en in de regio Lazio, met de hoofdstad Rome. Eerder was het eiland Sardinië al hard getroffen.