Hoe groen kan Joe Biden Amerika maken?

De Amerikaanse president Joe Biden keert terug naar de klimaatafspraken van Parijs en zweert fossiele energie af tegen 2035. Maar de wittebroodsweken zullen snel voorbij zijn. Internationaal en in zijn eigen olie- en steenkool slurpend land zal Biden zijn leiderschap eerst moeten verdienen.

Met een pennentrek veegde Biden woensdag de beslissing van zijn voorganger Donald Trump van de tafel om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Over een maand sluiten de Verenigde Staten weer aan bij het akkoord. In zijn campagne schaarde Biden zich achter de ambities van Europa, Japan en Zuid-Korea om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Hij beloofde eveneens een gigantische bocht in het energiebeleid met de uitstap uit alle fossiele brandstoffen tegen 2035. Dat er geen nieuwe infrastructuur komt voor vervuilende energie maakte de president al op zijn eerste werkdag duidelijk. De vergunning voor Trumps controversiële Keystone XL-pijplijn, die Canadese olie naar de Texaanse kust moest brengen, is ingetrokken. Ook de olie- en gasexploratie in het poolgebied wordt tijdelijk on hold gezet.

Exit uit gas en steenkool

Alle departementen en agentschappen, zoals het machtige milieuagentschap EPA, krijgen voorts de opdracht om de onder Trump ingevoerde wetgeving door te lichten. Regels die slecht zijn voor de volksgezondheid of het milieu, niet gestoeld zijn op wetenschappelijke inzichten of de nationale belangen schaden, moeten worden aangepast.

Voor een aan olie en steenkool verknocht land als de Verenigde Staten zijn dat drastische ingrepen. In de vier jaar onder Trump steeg de Amerikaanse olieproductie met een kwart en gingen zelfs onrendabele steenkoolmijnen opnieuw open. Biden beloofde tijdens zijn campagne 2.000 miljard dollar aan investeringen in klimaatbeleid. Die groene relance is al ingebed in het nieuwe stimulusplan van 1.900 miljard dollar.

Maar de president zal voor de uitrol van zijn energietransitie ook aangewezen zijn op wetgeving en dat wordt niet eenvoudig, met een flinterdunne meerderheid in de Senaat. De uitstap uit fossiele brandstoffen houdt niet alleen een exit in uit steenkool maar ook uit gas. Ook Democratische senatoren uit staten die leven van fossiele brandstoffen, zoals Georgia en Pennsylvania, lieten al weten dat ze geen exit uit steenkool steunen.

Nederigheid

Ook internationaal is Amerikaanse nederigheid geboden. Het is al de tweede keer dat de Verenigde Staten de internationale klimaatafspraken tarten. George W. Bush dumpte in 2001 het Kyotoprotocol. Trump startte twee maanden na zijn aantreden in maart 2017 de procedure op om uit het klimaatverdrag van Parijs van eind 2015 te stappen.

John Kerry, de nieuwe Amerikaanse speciale gezant voor het klimaat, overlegde donderdag al met zijn Europese evenknie Frans Timmermans over samenwerking met het oog op de belangrijke klimaattop in het Schotse Glasgow in november. Toch zijn de Europese diplomaten een beetje beducht om op die avances in te gaan zolang de Verenigde Staten geen concreet klimaatdoel voor 2030 hebben bekendgemaakt.

Samenwerking is welkom, maar we worden geen onderaannemer van de VS. Europees diplomaat