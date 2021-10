Hoge energieprijzen gaven Europese lidstaten al 10,8 miljard euro extra inkomsten

Green Deal

Met de gereedschapskist probeert de Commissie de kool en de geit te sparen: steun toelaten aan kwetsbare consumenten en bedrijven en tegelijk versneld inzetten op de groene transitie. Europa was in 2019 nog voor 61 procent afhankelijk van ingevoerde energie. Dat is meer dan de 56 procent in 2020.